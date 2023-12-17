Ташиев призвал народ поддержать выдвижение Садыра Жапарова на второй срок

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление президента КР Садыра Жапарова на курултае по поводу их отношений.

"Уважаемые соотечественники!

Три дня тяжело болел и только в себя пришел. Хотел высказать свое мнение по поводу заявления нашего Ажо на Народном курултае обо мне.

Во-первых, президент правильно сказал, что между двумя друзьями нет никакого конфликта из-за власти.

Во-вторых, для нас мирная и благополучная жизнь нашего народа в будущем является самым дорогим и неизменным счастьем!

В-третьих, наш президент согласно старой Конституции был избран сроком на 6 лет, а согласно сегодняшней Конституции, он имеет право быть переизбран на второй срок. Поэтому я надеюсь, что мы поддержим Садыра Нургожоевича и мы сможем вместе прослужить народу.

Через 8 лет, дай бог, в Кыргызстане появится новая личность, также горящая за страну как мой друг Садыр.

Камчыбек Ташиев. 17 декабря 2023 года. в 21:45. Больница", - написал Ташиев.