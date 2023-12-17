Погода
$ 89.02 - 89.60
€ 96.95 - 97.95

Ташиев призвал народ поддержать выдвижение Садыра Жапарова на второй срок

248  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал заявление президента КР Садыра Жапарова на курултае по поводу их отношений.

"Уважаемые соотечественники!

Три дня тяжело болел и только в себя пришел. Хотел высказать свое мнение по поводу заявления нашего Ажо на Народном курултае обо мне.

Во-первых, президент правильно сказал, что между двумя друзьями нет никакого конфликта из-за власти.

Во-вторых, для нас мирная и благополучная жизнь нашего народа в будущем является самым дорогим и неизменным счастьем!

В-третьих, наш президент согласно старой Конституции был избран сроком на 6 лет, а согласно сегодняшней Конституции, он имеет право быть переизбран на второй срок. Поэтому я надеюсь, что мы поддержим Садыра Нургожоевича и мы сможем вместе прослужить народу.

Через 8 лет, дай бог, в Кыргызстане появится новая личность, также горящая за страну как мой друг Садыр.

Камчыбек Ташиев. 17 декабря 2023 года. в 21:45. Больница", - написал Ташиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434186
Теги:
Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  