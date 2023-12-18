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В России создали устройство, позволяющее снизить затраты на отопление

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Ученые в Саратове разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволит уменьшить затраты на отопление. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.

"С целью уменьшения затрат энергии на отопление помещений в зимнее время года важно теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха. Поэтому мы разработали специальное устройство для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха, которое позволяет свести к минимуму затраты энергии на температурную доводку потока приточного воздуха, подаваемого в помещение", - привели в пресс-службе слова разработчика, профессора Юрия Печенегова.

Как отметили в СГТУ, благодаря устройству возможно полностью исключить платежи потребителей за отопление. Это касается, например, помещений с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. В таком случае платежи будут приходить только за электроэнергию, пояснили в вузе.

Там добавили, что устройство можно использовать в жилых домах, административных и производственных помещениях. При широком применении разработка может стать заменой существующим системам и сетям централизованного отопления.

Об особенностях разработки

В пресс-службе вуза отметили, что вентиляция обитаемых помещений необходима по санитарно-гигиеническим требованиям. Основные нормируемые параметры - это температура, влагосодержание, скорость движения воздуха. Разработка ученых уникальна тем, что позволяет регулировать параметры воздуха в вентилируемом помещении.

Устройство состоит из отсеков с теплообменными секциями и влагопередатчиков. Независимо от температуры воздуха снаружи устройство работает без образования льда на поверхности теплопередачи. Влага не успевает скопиться и замерзнуть, поскольку собирается из потока удаляемого воздуха и передается в поток приточного воздуха после каждой теплообменной секции.

"Наряду с обменом теплотой осуществляется и обмен влагой между вытяжным и приточным потоками воздуха за счет использования капиллярно-пористых влагопроводов. В результате не происходит высушивания воздуха, что сопровождает работу применяемых в настоящее время приточно-вытяжных вентиляционных систем. Для разных людей комфортная влажность воздуха может быть разной и колебаться в известных пределах", - добавили в СГТУ.

Источник: nauka.tass.ru


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URL: https://www.vb.kg/434188
Теги:
Россия, отопление
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