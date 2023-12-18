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Баку и Ереван обменялись пленными и готовят ключевой договор

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В конце года наметилось сближение Армении и Азербайджана. Республики обменялись пленными, запустили процесс делимитации границы, обсуждают взаимный отвод войск. Ереван и Баку также начали активно работать над мирным договором, ожидается, что окончательную версию документа стороны согласуют в начале следующего года. "Известия" разбирались в ситуации.

Что произошло

В начале декабря власти Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением. Ереван и Баку подчеркнули, что видят "историческую возможность достичь долгожданного мира в регионе", а также сообщили о готовности уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Только словами дело не ограничилось. Так, Армения обязалась поддержать заявку Азербайджана, который хочет принять у себя сессию Конференции ООН по изменению климата (COP), Ереван в связи с этим отказался выдвигать свою кандидатуру. Со своей стороны Азербайджан поддержал Армению, желающую вступить в восточноевропейскую группу COP.

Кроме того, стороны договорились обменяться пленными. Азербайджан согласился освободить 32 армянских военнослужащих, Армения - двух азербайджанцев. Позже Ереван и Баку действительно передали заключенных друг другу, процедура прошла около деревни Бала Джафарли на границе двух стран. Сотрудники Красного Креста предварительно обследовали всех участников обмена, состояние здоровья у них оказалось удовлетворительным. "В процессе передачи военнослужащих инцидентов не было", - подчеркнули представители Баку.

Наблюдатели назвали заявление и последовавшие договоренности беспрецедентными. Во-первых, тональность резко контрастировала с враждебной риторикой, которой обе республики придерживались последние 30 лет. Во-вторых, заявление согласовали на высоком уровне - при участии аппарата премьер-министра Армении и администрации президента Азербайджана. В-третьих, договоренности остались не только на бумаге, за ними последовали практические шаги.

Что еще известно о сближении

Параллельно активизировалась работа по делимитации границ. 30 ноября на линии соприкосновения встретились представители двух стран, армянскую делегацию возглавил вице-премьер Мгер Григорян, азербайджанскую - замглавы правительства Шахин Мустафаев. После прошедших переговоров стороны выражали сдержанный оптимизм. Так, в МИД Азербайджана сообщали о "конструктивной атмосфере".

14 декабря Ереван и Баку сделали новый шаг навстречу друг другу. В один и тот же день правительства двух стран на своих заседаниях утвердили правила и порядок делимитации. В обоих документах подчеркивается, что встречи комиссии будут поочередно проводиться на территории одной из двух стран, принимающая сторона гарантирует безопасность участников. "Процесс делимитации теперь поставлен на институциональную основу", - отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, армянская сторона предложила взаимно отвести войска от границы. Глава МИД страны Арарат Мирзоян заявил, что это будет иметь положительный эффект и поможет предотвратить дальнейшую эскалацию. В Баку, правда, инициативу не поддержали. "Граница не делимитирована, в таких условиях, если отвести войска, то где гарантии, что какие-то позиции не займет другая сторона? Для Азербайджана это предложение Армении неприемлемо", - сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Наконец, активизировалась работа по согласованию и подписанию мирного договора. Известно, что в конце ноября Армения после двухмесячного перерыва направила соседям свои новые предложения по документу. "При изучении этого пакета документов становится ясно, что это не повторение прежних предложений, здесь наблюдается определенный прогресс", - сообщил Байрамов.

В целом стороны излучают осторожный оптимизм. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в одном из интервью заявил, что серьезных препятствий для заключения соглашения не видит. "После восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе больше не существует главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе", - говорил он.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирный договор может быть подписан в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что Ереван настаивает на соблюдении трех основных принципов: делимитация границ на основе последних советских карт, публичное признание территориальной целостности друг друга и разблокировка всех региональных транспортных коммуникаций с сохранением суверенитета стран, по которым они проходят.

Известно, что министры иностранных дел двух стран в январе проведут переговоры в Вашингтоне. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян говорит, что в ходе этой встречи стороны могут окончательно согласовать текст мирного договора. По некоторым данным, лидеры двух стран могут также встретиться в конце декабря на неформальном саммите СНГ, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Что говорят эксперты

Кавказовед Артур Атаев считает, что Ереван и Баку действительно могут в ближайшее время выйти на подписание неких договоренностей.

- Нынешние власти Армении больше интересуются вопросами экономики, политика и геополитика для них на втором плане. Поэтому они относительно легко отказались от Карабаха, а теперь многое готовы сделать для разблокировки границ и открытия транспортных коммуникаций. Перед Азербайджаном же после зачистки Карабаха политических вопросов не осталось. Поэтому я думаю, что стороны в ближайшее время действительно придут к неким договоренностям. Ожидаю, что это произойдет уже в январе-феврале, - объясняет он.

Политолог Андрей Арешев называет два главных фактора, которые помогли сблизиться Армении и Азербайджану.

- С одной стороны, так или иначе решился карабахский вопрос. С другой, Баку и Ереван начали налаживать двусторонние контакты, диалогу перестала мешать конкуренция международных переговорных площадок. При этом проблем остается много. Один из главных спорных вопросов - будущее анклавов. Вероятно, именно эту тему республики обсуждают сейчас. Если удастся прийти к общему знаменателю и по ней, то путь к двустороннему соглашению станет еще короче, - утверждает он.


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URL: https://www.vb.kg/434189
Теги:
Азербайджан, Армения
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