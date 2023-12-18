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Президент КР сделал обращение по случаю Международного дня мигранта

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Президент Садыр Жапаров сегодня, 18 декабря, сделал обращение в связи с Международным днем мигранта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Дорогие соотечественники!

На основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 18 декабря ежегодно во всем мире отмечается Международный день мигранта.

Кыргызстан, признавая важность вклада мигрантов в развитие страны, в 2003 году присоединился к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Хочу выразить благодарность нашим соотечественникам, которые, находясь и работая во всех уголках мира, оказывают неоценимую помощь и поддержку своим семьям и стране в целом. Можно привести тысячи примеров, когда мигранты показывали свою сплоченность и любовь к Родине, протягивали руку помощи нуждающимся гражданам. Особенно ярко это проявилось, когда государство переживало нелегкие времена. В целом те, кто находится в миграции, инвестируют в развитие регионов страны, содействуя реализации социальных, экономических, культурных и других проектов. Такая забота с их стороны и ответственность – высший пример патриотизма.

Для поддержки наших мигрантов в рамках Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021–2030 годы, разработанной в целях реализации Указа президента Кыргызской Республики "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации" от 29 января 2021 года № 4, государством принимаются соответствующие меры в этом направлении. Прилагаются все усилия по стабилизации миграционных процессов и смягчению факторов, вызывающих миграционный поток, путем реализации государственных программ. Имеются существенные подвижки в перенаправлении миграционного потенциала граждан в интересах страны, обеспечении защиты прав соотечественников в странах пребывания, а также иммигрантов и лиц без гражданства. Постепенно поток трудовой миграции будет диверсифицирован и обеспечен выгодными экономическими условиями, правовыми и социальными гарантиями.

Дорогие соотечественники, трудящиеся-мигранты, национальное единство, мир и согласие должны стать нашими главными ценностями. Только тогда наш путь в светлое будущее будет единым, мы сможем преодолеть любые трудности и достичь своих целей.

Желаю всем нашим соотечественникам крепкого здоровья, успехов в покорении вершин и стремлении к прогрессу. Пусть ваши мечты и цели сбудутся, а чувство патриотизма крепнет!", - говорится в обращении президента.


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URL: https://www.vb.kg/434191
Теги:
президент, трудовая миграция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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