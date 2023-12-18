В Бельгии провели торжественный вечер в честь Чингиза Айтматова

15 декабря посольство Кыргызской Республики в Бельгии в рамках празднования 95-летнего юбилея народного писателя КР, мыслителя, дипломата, государственного и общественного деятеля Чингиза Айтматова совместно с посольством РФ в Люксембурге, где он работал последним послом СССР и первым послом РФ, провело торжественный вечер, посвященный его творчеству, дипломатической деятельности и жизненному пути. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках вечера была организована фотовыставка, на которой были представлены памятные фотографии и уникальные архивные документы.

В мероприятии приняли участие сотрудники посольств двух государств, представители кыргызской и российской диаспор в Бельгии и Люксембурге, представители культуры, а также люди, лично знавшие Ч.Айтматова.

Айдит Эркин отметил важность философского и творческого наследия писателя, подчеркнул влияние русского языка на творчество Айтматова. Касаясь темы языка, было обращено внимание на то, что Чингиз Торокулович писал на двух языках - родном кыргызском и русском. В этом контексте привел в качестве цитаты выражение Ч.Айтматова: "Знать только один язык – сегодня уже должно быть стыдно".

Посол выразил признательность российской стороне за память и уважение нашему великому соотечественнику. По мотивам произведений Айтматова на российских театральных сценах идут постановки, снимаются киноленты, ему возводятся памятники, его именем называются улицы, скверы и один из лайнеров Аэрофлота.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Дмитрий Лобанов подчеркнул, что Ч.Айтматова помнят и любят, и что в посольстве, где он работал, берегут память о нем. Говоря о самом творчестве писателя Лобанов обратил внимание гостей на огромные тиражи изданий его произведений, переведенных на более 170 языков мира. В заключение особый акцент был сделан на введенное Ч. Айтматовым понятие "манкуртизма", как предупреждение всему человечеству.

Вечер памяти был бы не полным без "Айтматовского слова". Перед присутствующими с отрывками из повести "Материнское поле" и рассказа "Плач перелетных птиц" выступила актриса театра и кино, преподаватель сценического искусства Александра Хорунжая. Благодаря ее чувственному и проникновенному выступлению участники мероприятия оказались погруженными в мир Айтматова, в мир его бессмертных книг.