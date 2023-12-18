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С 18 января в Бишкеке начнет функционировать электронная парковка

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- Назгуль Абдыразакова
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С 18 декабря в целях внедрения современных технологий в организацию парковочных пространств столицы начинает работу по внедрению электронной системы в деятельность городских парковок. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Данные мероприятия начнутся в тестовом режиме в квартале, ограниченном улицами Токтогула - Тыныстанова -Фрунзе - Турусбекова.

Стоит отметить, что нововведения начинаются с территории мэрии города Бишкек (возле здания центрального аппарата), где также функционирует муниципальная парковка.

Основной задачей пилотного проекта является апробация программного обеспечения в деятельности парковочных пространств, расположенных на территории города Бишкек с возможностью оплаты посредством мобильных кошельков и банковских платёжных систем.

В результате пилотного проекта для упорядочения, разгрузки и снижения потока автотранспорта в центральную часть столицы муниципалитет планирует зонировать парковочные пространства и оборудовать электронными системами все муниципальные парковки для функционирования в новом формате.


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URL: https://www.vb.kg/434199
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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