Вводится запрет на использование пакетов и пластика на горе Сулайман-Тоо

С 1 января 2024 года вводится запрет на использование и продажу полиэтиленовых и пластиковых пакетов и одноразовой посуды на территории горы Сулайман-Тоо. Об этом редакции vb.kg сообщила директор Национального историко-археологического музейного комплекса Гүлбара Абдыкалыкова.

По ее словам, по новым правилам нельзя будет входить в музей с полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками и одноразовой посудой.

"Эти меры приняты с целью охраны природы и культурного наследия горы", - сказала она.

Отметим, на горе Сулайман-Тоо находятся многочисленные древние места культа и пещеры с наскальными изображениями, а также в значительной степени перестроенные мечети XVI века. На объекте зарегистрировано сто одно место с наскальными изображениями людей и животных, а также геометрических форм.