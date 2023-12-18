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Вводится запрет на использование пакетов и пластика на горе Сулайман-Тоо

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 января 2024 года вводится запрет на использование и продажу полиэтиленовых и пластиковых пакетов и одноразовой посуды на территории горы Сулайман-Тоо. Об этом редакции vb.kg сообщила директор Национального историко-археологического музейного комплекса Гүлбара Абдыкалыкова.

По ее словам, по новым правилам нельзя будет входить в музей с полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками и одноразовой посудой.

"Эти меры приняты с целью охраны природы и культурного наследия горы", - сказала она.

Отметим, на горе Сулайман-Тоо находятся многочисленные древние места культа и пещеры с наскальными изображениями, а также в значительной степени перестроенные мечети XVI века. На объекте зарегистрировано сто одно место с наскальными изображениями людей и животных, а также геометрических форм.


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URL: https://www.vb.kg/434203
Теги:
Ош, Сулайман-Тоо, экология
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