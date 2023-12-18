ДТП с авто из "психушки": Госэкспертиза скрыла "вещдок" из дела

Издание VB.KG уже писало, как одна из структур Минздрава "отмывает" "серую схему" по импорту в КР авто из Южной Кореи, их машины ездят по городу без номерных знаков, а за рулем – "третьи лица". У истории появилось продолжение. Как ранее предполагала юрист потерпевшего Д.К. - Надира Мирзакаримова, дело пытаются "замылить", а экспертиза изначально идет с нарушениями, несмотря на неоднократные ходатайства.

Напомним, в начале сентября этого года в бок Mercedes-Benz Sprinter в центре города врезался новенький "кореец" Kia Sorento. За рулем Kia Sorento находился некий Ислам Саралаев, владельцем авто значился Атай Анарбеков. Растаможено авто класса "Люкс" по адресу: г. Бишкек, улица Байтик Баатыра, 1 "А" - то есть, адресу Республиканского центра психиатрии и наркологии.

В момент ДТП, по словам потерпевшего Д.К, который обратился за помощью и справедливостью в редакцию нашего издания, ему от второго участника аварии начали поступать угрозы. При этом в УОБДД Бишкека, куда приехали после дорожного происшествия обе стороны, ходатайство от Саралаева приняли с нарушениями. Тому свидетелем стал корреспондент VB.KG.

Юристы позже заявили отвод первому инспектору УОБДД Бейшенбек уулу Замиру. По их словам, на него уже поступали жалобы от водителей за предвзятость в пользу той или иной стороны.

Сейчас новые странности происходят по экспертизе. Ранее на нее дело направил сначала сам инспектор (потерпевшей стороной был признан по ней Д.К.), затем оппонент Саралаев. Теперь уже Д.К. подал на комплексную экспертизу в Судебно-Экспертную службу при Минюсте КР.

"В ходатайстве я указала, что сотрудник СЭС при МЮ КР скрыл "вещдок" в сговоре с бывшим инспектором УОБДД Бишкека, обманув Д.К. Биллинг телефонов может установить не только наличие переговоров между Д.К. и этим сотрудником Талантом, но и доказать, что они в один из дней находились в одном месте по геолокации", - пояснила редакции юрист Надира Мирзакаримова. Сейчас, по словам потерпевшей стороны, эксперт в целом пропал с радаров.

Редакция VB.KG в ходе расследования побывала в госучреждении. Там к нам вышел начальник ведомства. Он подтвердил, что их сотрудники не могут лично пересекаться с гражданами, а тем более, брать у них какие-либо предметы для анализа. Повторимся, телефонный биллинг легко сможет подтвердить по геолокации, что в тот день Д.К. и Талант находились рядом. То есть, факт передачи "вещдока", безвозвратно пропавшего из дела – доказанный факт.

Это не единственные нарушения. В нынешней экспертизе (по крайней мере, формально) участвуют четверо госпредставителей – три государственных и один "частник" (зачем, неясно), на деле ее делает лично начальник учреждения. Это в корне нарушает сам процесс анализа. Нарушены и сроки ее завершения.

Сейчас потерпевшая сторона опасается, что экспертам дана команда "прикрыть" "темные дела" своих госколлег из Минздрава, а также и сделать из потерпевшего – обвиняемую сторону, чтобы покрыть государственный ущерб за его счет. На это указывает множество фактов.

Редакция VB.KG вновь обращается к Госкомитету нацбезопасности, Генпрокуратуре с просьбой взять под свой контроль это дело (юрист уже направлял к ним документ с просьбой разобраться в этом деле) и предотвратить возможную коррупционную схему.

К слову, Минздрав КР также не дал никаких комментариев после нашей публикации, почему на юридический адрес их "психушки" оформлены непонятные дорогостоящие авто? А также не дал пояснения, кто в момент ДТП по факту находился за рулем ГОСУДАРСТВЕННОГО автомобиля, прошедшего таможенный контроль?