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В КР определены победители премии "УЛГУ-2023" - "Пример для подражания"

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- Нина Ничипорова
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В Большом зале Национальной филармонии прошла торжественная церемония награждения премией "УЛГУ-2023" лучших представителей здравоохранения, спортсменов, общественных деятелей Кыргызстана. Премии также удостоены международные организации-доноры, медицинские ассоциации страны. Одним словом все те, кто внес вклад в кыргызскую медицину, в продвижение гендерного равенства, защищал честь нашей страны и является примером для подражания. Не случайно проект ОсОО "МедФарм Консалтинг", которое является организатором этого мероприятия, так и называется "УЛГУ", что дословно в переводе означает "Пример для подражания".

Эта торжественная церемония объявления и награждения победителей в разных номинациях становится уже доброй традицией, проводится она второй год подряд. И, без преувеличения, стала большим событием для страны, поскольку лауреаты в разных номинациях вносят позитивные изменения в жизнь ее граждан. Поздравить победителей приехали заместитель кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, посол Турции в Бишкеке Ахмет Садык Доган и его супруга, представители международных организаций и другие почетные гости.

Как сказал на открытии церемонии Эдиль Байсалов, на всех исторических этапах врачи были всегда вместе со страной. И сегодня благодаря им наше здравоохранение развивается, внедряются новые методы профилактики, диагностики, высокотехнологичные технологии в лечении разных заболеваний. Но самое главное - благодаря профессионализму и верности врачебному долгу сохраняются жизни тысяч наших граждан.

О том, как возникла идея этого замечательного проекта, и почему сделан акцент именно на медицинскую сферу, рассказала vb.kg глава ОсОО "МедФарм Консалтинг" Айзада Кыдыралиева.

- Идея создания такого проекта у меня возникла давно. Но воплотилась в реальные дела после того, как я побывала вместе с инвесторами в наших лечебных организациях, поговорила с медиками, вникла в проблемы здравоохранения, особенно проявившиеся во время пандемии и после нее. И окончательно убедилась в необходимости повышать престиж профессии врача в глазах кыргызстанцев. Медики – это особая категория людей, в большинстве своем это - профессионалы, которые служат долгу. За это к ним должно быть особое отношение. Но, к сожалению, сегодня такого отношения в обществе к ним нет. Общественное мнение, особенно в последние годы, зачастую настроено негативно по отношению к людям, ответственным за наши жизни, а ведь им как никому нужно слышать добрые слова в свой адрес, понимать, что мы видим и ценим их работу.

Чтобы изменить общественное сознание, мы с партнерами решили, что надо показывать достижения нашего здравоохранения, а они есть и успехов немало, добиваются же их профессионалы в белых халатах. Поэтому в прошлом году мы начали проект под названием "УЛГУ" - "Пример для подражания". Чествование таких людей и целых медицинских коллективов, работников общественных фондов – это свидетельство общественного признания их труда, мы стараемся таким образом внести оптимизм в их сердца, сказать "спасибо" за профессионализм, отзывчивость и любовь к пациентам, за вклад в развитие здравоохранения. И хочу подчеркнуть, что этот проект некоммерческий. Награждения по каждой номинации проводятся абсолютно открыто, и только по заслугам.

В прошлом году на этой сцене мы чествовали всех тех, кто участвовал в спасении граждан нашей страны во время пандемии и Баткенских событий. Среди награжденных были медработники как госструктур, так и частных клиник, лабораторий, фондов, медицинских организаций, которые столкнулись с совершенно новым явлением - пандемией. Не покладая рук, неделями они работали в "красных зонах" и в прямом смысле рисковали своими жизнями, спасая больных.

Отмечали лучших в разных номинациях, в том числе бизнесменов, которые не только успешно ведут бизнес, но и помогают строить больницы, оснащать их медицинским инвентарем, оборудованием. В прошлом году в числе номинантов был нынешний посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган. Как известно, Турция выделяет не менее 150 квот на бесплатное лечение наших граждан в турецких клиниках. Однако никогда квоты не выделялись на операции по пересадке костного мозга детям с лейкемией. Но посольство и лично посол максимально стараются помочь нашим детям, нуждающимся в пересадке.

Наше мероприятие получило большой резонанс в обществе. Мы убедились, что одним из инструментов для повышения престижа профессии, доверия общества к нашей медицине являются именно такие мероприятия. Поэтому мы решили проводить их ежегодно. В этом году вновь отмечаем кыргызстанцев, которые своей активной жизненной позицией, человечностью, бескорыстием, желанием помогать, уважительным и внимательным отношением к людям являются примером для подражания. Да и для самих героев торжества оценка результатов их работы, безусловно, - сильнейшая мотивация в их дальнейшей деятельности. Общественное признание поможет им двигаться дальше, к новым вершинам и достижениям, - рассказала Айзада Кыдыралиева.

Награды вручали в нескольких номинациях. Второй год подряд благодарственную грамоту и изящную статуэтку - символ "УЛГУ" вручили международным организациям-донорам, которые на протяжении многих лет помогают оснащать наши лечебные организации современным оборудованием, позволяющим нашим врачам применять высокотехнологичные методы диагностики и лечения. Это – Японское агентство международного сотрудничества "Джайка", Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию "Тikа", Корейское агентство международного сотрудничества "Коика", Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, ЮСАИД и другие.

В номинации "За вклад в развитие системы здравоохранения" глава ТПП Темир Сариев вручил статуэтку "УЛГУ" президенту Кыргызской медицинской ассоциации, профессору Эрнису Тилекову. В числе лауреатов премии - ОО "Семейная медицина без границ", бессменным руководителем которого является профессор Нурлан Бримкулов, Ассоциация нейрохирургов, возглавляемая академиком Миталипом Мамытовым, Ассоциация урологов и андрологов, которую много лет возглавляет профессор, член-корр. НАН КР Акылбек Усупбаев, ОО "Общество офтальмологов КР", президентом которого является известный врач-офтальмолог Чинара Базарбаева и другие.

В номинации "За вклад в продвижение гендерного равенства" награды победителям вручила представитель структуры "ООН-женщины" в Кыргызстане Ульзийсурен Жамсран. По ее словам, повышение гендерного равенства и стимулирование экономического развития – это два тесно связанных направления экономической политики государства. Расширение прав и возможностей женщин сильно влияет на экономический рост и развитие страны. Этот год знаменателен тем, что впервые в Кыргызстане была разработана госпрограмма по продвижению женщин на уровне принятия решений. В этой номинации статуэтку "Улгу" и диплом получили директор кризисного центра "Сезим" Бюбюсара Рыскулова, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева, представитель ОФ "Женский форум "Курак".

"Полностью согласна с госпожой Жамсран. Развитие женского предпринимательства является важным условием роста экономики. При вовлечении женщин в экономику до уровня занятости мужчин рост ВВП Кыргызстана может увеличиться в разы. Но пока ситуация, складывающаяся с активизацией женской занятости, подтверждает необходимость управления этим процессом. И наш конгресс старается помочь активным женщинам. Бизнес для женщин - больше чем бизнес. Это как очаг в доме. Женский бизнес - это созидательный процесс. Мои подруги не просто зарабатывают деньги, а стремятся приносить пользу окружающим и получают удовлетворение от результатов своего труда, - сказала vb.kg Замира Акбагышева.

В номинации "Пропаганда здорового образа жизни" чествовали лучших спортсменов страны и их тренеров. В их числе -Айсулуу Тыныбекова, трехкратная чемпионка мира по вольной борьбе, получившая путевку на Олимпиаду-2024, Акжол Махмудов, борец греко-римского стиля, двукратный чемпион мира, чемпион Азии, серебряный призёр Олимпийских игр 2020, завоевавший также путевку на Олимпиаду -2024, Нурбек Изабеков, главный тренер национальной женской сборной команды по вольной борьбе.

Заслуженные награды получили также врачи и медицинские организации из всех регионов страны.

Блиц-интервью vb.kg

"Горжусь, что получили такую премию. Наша ассоциация внесла большой вклад в развитие семейной медицины в нашей стране, особенно в плане медицинского образования и продвижения семейной медицины как научной специальности. Хотя, конечно, есть еще сложности. Это парадокс, что семейная медицина не рассматривается у нас как научная специальность. Поэтому в стране не готовят кандидатов и докторов наук в этой наиважнейшей области здравоохранения, - сказал в интервью vb.kg президент ОО "Семейная медицина без границ", профессор Нурлан Бримкулов. – Поэтому семейная медицина у нас развивается слабо. Нет лидеров, их надо готовить. И наша ассоциация много делает, чтобы исправить ситуацию. Особый вклад в спасение больных мы внесли в тяжелое время ковида. Наши специалисты разработали поправки в протокол лечения, которые были одобрены и через правительственную связь были разосланы во все медицинские организации. Что помогло нашим коллегам спасти сотни жизней. И эта премия станет для нас стимулом, чтобы и дальше укреплять фундамент здравоохранения, которым является первичное звено – семейная медицина".

"Деятельность нашего общества офтальмологов – это, без преувеличения, и часть жизни нашей страны. Для нас очень важно сохранить зрение нашим пациентам, которые будут работать на благо страны. Для этого внедряем новые методы диагностики и лечения, проводим бесплатные консультации, ищем спонсоров, чтобы отправить молодых коллег за рубеж осваивать новые технологии в офтальмологии", - рассказала после вручения премии президент ОО "Общество офтальмологов КР" Чинара Базарбаева.

"Главное достижение нашей стоматологической ассоциации, помимо повышения профессиональных знаний ее членов, - это общая победа над ковидом. В те тяжелые дни многие из наших врачей работали в "красных зонах", дежурили на блок-постах. Никто не отказался от сложных и опасных дежурств. Более того, мы собрали 400 тысяч сомов и купили средства защиты, которые были распределены по регионам. И не приведи, конечно, бог повторения подобного, но члены нашей ассоциации всегда придут на помощь", - заверил президент стоматологической ассоциации Абибулла Калбаев.

"Во всех странах охрана материнства и детства – самое важное. Кроме госорганизаций, которые обеспечивают безопасность материнского и младенческого здоровья, важно участие профессионального сообщества, объединение профессионалов государственных и частных структур, общественных и академических лидеров. И миссия профессиональной ассоциации – помочь Минздраву внедрять инновации, научные достижения, находить разные более экономичные и безопасные подходы при оказании помощи женщинам. И, судя по этой награде, нам удается привлекать достижения науки в наш Кыргызстан", - считает президент Ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов, профессор Арсен Аскеров.


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URL: https://www.vb.kg/434208
Теги:
Минздрав, премия, медицина, врачи, Кабинет министров, женщины в бизнесе
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