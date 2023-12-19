Завершена успешная модернизация Центра общеврачебной практики в Алае

В Центре общеврачебной практики (ЦОВП) Алайского района Ошской области состоялась торжественная церемония открытия после завершения полной модернизации здания. Проект ПУТС включал в себя значительные работы по повышению энергоэффективности и обновлению инфраструктуры медицинского учреждения.

В мероприятии участвовали координатор проекта ПУТС У.Бидинов, глава государственной администрации - аким Алайского района Азамат Кожомамбетов, представители местных госорганов, приглашенные гости и сотрудники медицинского учреждения, а также активное участие приняли местные жители, проявившие большой интерес к модернизации здания, которое играет ключевую роль в предоставлении медицинских услуг для местного сообщества.

Здание ЦОВП Алайского района долгое время не проходило капитального ремонта и не соответствовало современным нормам энергоэффективности. Весной 2023 года были начаты ремонтные работы, проводимые под строгим контролем инженеров Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС). Работы включали в себя теплоизоляцию, утепление крыши, замену окон и дверей на энергосберегающие, улучшение системы отопления и вентиляции, полное обновление санузлов и усиление сейсмостойкости.

Полученные результаты модернизации выходят далеко за пределы улучшения условий для предоставления медицинских услуг. Экономия электроэнергии на 40% является значительным достижением, особенно в контексте современных вызовов по устойчивому использованию энергии и изменению климата. Этот проект дает пример рационального использования ресурсов и содействует сбережению средств местной власти для более важных потребностей общества.

Модернизация здания ЦОВП Алайского района осущствлена в рамках проекта "Улучшение теплоснабжения", реализуемого АРИС при поддержке Кабинета Министров КР. Финансирование было выделено Международной ассоциацией развития и Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) Правительства Швейцарии. Этот проект является еще одним важным шагом в содействии устойчивому развитию и повышению качества услуг для местного населения.