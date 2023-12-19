На Бориса Акунина завели дело о "дискредитации" армии

В России на Бориса Акунина завели уголовное дело о "дискредитации" армии (ст. 280.3 УК), сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. О деле на писателя также сообщил информированный источник "Интерфакса".

РБК направил запрос в Следственный комитет России.

Ранее Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них.

Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) - автор серии книг "Новый детектив" о приключениях Эраста Фандорина и "Истории Российского государства".