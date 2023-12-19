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Азербайджан построит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль

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- Нина Ничипорова
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Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрел ратификацию соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Азербайджана об инвестициях для строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, подписанного 12 октября 2023 года.

"Во время последнего визита господина президента Ильхама Алиева в Бишкек было подписано межправительственное соглашение о строительстве на берегу Иссык-Куля пятизвездочного отеля. Это, во-первых, будет способствовать привлечению инвестиций в туристический сектор Кыргызстана со стороны других стран. Во-вторых, привлечет туристов из других стран. В-третьих, отель станет площадкой для проведения крупных международных форумов и встреч. В результате один только проект решит столько вопросов", - сказал ранее в интервью vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Тем более, по его словам, у обеих стран есть взаимный интерес друг к другу. Отношения стали ближе, доверительнее, и люди чаще стали ездить друг к другу. И, можно сказать, что взаимный интерес в туристической сфере стремительно растет.

"Строительство отеля повлечет создание и другой смежной инфраструктуры и объектов строительства, предназначенных для курортно-рекреационной и туристской деятельности на берегу озера Иссык-Куль", - отметил на заседании комитета заместитель управляющего делами президента и правительства Кыргызстана Талантбек Джунушев.

По его словам, сейчас проводится работа по проектной документации, идут расчеты по стоимости проекта. Предварительно он оценивается в 8-10 миллиардов сомов.

Талантбек Джунушев уточнил, что проходит процедура выдачи разрешительных документов по предполагаемому месту строительства. Пятизвездочный отель расположится между селом Кара-Ой и городом Чолпон-Ата.

"Азербайджан наш партнер, он хорошо нам помог, когда были проблемы на границе, - сказал депутат Нуржигит Кадырбеков в ходе заседания комитета ЖК по международным делам. - Нужно укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Нужно не только уметь брать, но и уметь отдавать. В Азербайджане есть много красивых туристических мест, наши инвесторы тоже могли бы строить бизнес там".

"Строительство пятизвездочного отеля на Иссык-Куле – это первая ласточка. У кыргызских бизнесменов тоже появится возможность развивать бизнес в Азербайджане", - такого же мнения придерживается и представитель управления делами президента и правительства Талантбек Джунушев.


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URL: https://www.vb.kg/434212
Теги:
Азербайджан, соглашение, строительство, Чолпон-Ата, Иссык-Куль, заседание ЖК
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