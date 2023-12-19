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РКФР выделил 460 млн сомов на строительство ГЭС в Иссык-Кульской области

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- Назгуль Абдыразакова
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Российско-кыргызский фонд развития выделил 460 миллионов сомов на строительство ГЭС в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, в селе Чон-Сары-Ой дан старт строительству Койсууйской гидроэлектростанции.

Производственная мощность ГЭС составит 8,7 мегаватта, а объем годовой выработки электроэнергии – 42 миллиона киловатт-часов.

Завершение работ планируется к сентябрю 2024 года.

Финансирование открыто, и ничто не мешает реализации проекта. "Новая ГЭС на 20% покроет потребности Иссык-Кульского района в электричестве.

Для местного населения будут созданы рабочие места, а бюджет получит положенные отчисления", – сказал учредитель ОсОО "Койсууйские ГЭС" Рахатбек Ирсалиев.

"Фонд продолжает выполнять поручение кабинета министров по увеличению энергетических мощностей и реализации потенциала КР в этой сфере.

Несколько дней назад в Тонском районе открылась малая ГЭС, построенная с нашей помощью. А всего у нас сейчас восемь проектов в области энергетики.

Это наш вклад в сокращение энергодефицита и укрепление энергетической безопасности страны", – отметил председатель правления РКФР Артём Эдуардович Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/434216
Теги:
ГЭС, Иссык-Кульская область, строительство, Российско-кыргызский фонд развития
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