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Алмаз Бакетаев: Наша страна пересекла рубеж триллиона

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В первую очередь, благодаря политической воле нашей страны мы пересекли рубеж триллиона. Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев.

"На сегодня президент Садыр Жапаров открыто и ясно дал понять куда мы должны двигаться. Чтобы достичь этих высот, естественно он взял на себя большую ответственность и дал всем государственным структурам выполнять эту функцию открыто и прозрачно. Кабмин выстроил свою политику в страновом развитии. Четко были заложены планы мероприятия и они исполняются. Сегодня идут большие выплаты в части социальных отчислений. В то же время мы большие суммы направляем в экономическом развитии. Страна совершила большой экономический прыжок благодаря политической воле нашего руководства. Доходы госбюджета еще никогда не достигали таких показателей. Эти доходы позволяют нам выйти на профицит в следующем году", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/434220
Теги:
Министерство финансов, Кыргызстан, экономика
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