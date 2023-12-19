В 2024 году энергосектору Кыргызстана планируется выделить 55 млрд сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, благодаря своевременному финансированию ближайшие два года эта отрасль сможет минимизировать свои долги за счет окупаемости реализуемых проектов.

"Сегодня долг энергосектора перед бюджетом составляет порядка 146 млрд сомов", - уточнил министр.

Также Бакетаев отметил, что в 2023 году общий объем капитальных вложений достиг чуть более 26 млрд сомов. В следующем году данный показатель будет сохранен.

"На первом этапе мы в бюджете предусмотрели 8 млрд сомов. Но сегодня у Минфина в арсенале имеются некоторые инструменты, которые позволят этот объем нарастить", - пояснил министр.

Он уточнил, что эти средства будут также направляться на финансирование ирригационных сетей, строительство бассейнов суточного и декадного регулирования (БСР и БДР), приобретение техники для различных отраслей, а также капитализацию банков и хозструктур.