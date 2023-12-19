В Джалал-Абаде пограничники помогли задержать преступника из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным,

от сотрудников милиции поступила информация, что на территории Сузакского района скрывается гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в убийстве человека.

Согласно плану взаимодействия пограничники совместно с сотрудниками компетентных органов провели мероприятия по зачистке местности, в ходе которой вблизи с. Найман подозреваемый гражданин был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин Республики Узбекистан Б.А. был передан сотрудникам РОВД Кадамжайского района.