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В Джалал-Абаде пограничники помогли задержать преступника из Узбекистана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Джалал-Абаде пограничники помогли задержать преступника из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным,

от сотрудников милиции поступила информация, что на территории Сузакского района скрывается гражданин Республики Узбекистан, подозреваемый в убийстве человека.

Согласно плану взаимодействия пограничники совместно с сотрудниками компетентных органов провели мероприятия по зачистке местности, в ходе которой вблизи с. Найман подозреваемый гражданин был задержан.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин Республики Узбекистан Б.А. был передан сотрудникам РОВД Кадамжайского района.


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URL: https://www.vb.kg/434226
Теги:
убийство, Узбекистан, преступление, Кыргызстан
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