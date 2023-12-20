Песнь льда и снега. Баллада о китайском Алтае

Журналист Азамат Касыбеков посетил города Алтай, Урумчи, уезд Фуюнь и другие туристические места Синьцзяна в рамках пресс-тура под пышным названием "Родина снега и льда. Память о снежной столице. Визит российских и центральноазиатских СМИ". Поездка было организованна Информационным бюро Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района, Синьцзянским филиалом Службы новостей Китая и пресс-службой Алтайского края.

Лыжня 10 тысяч лет назад

Сразу по прилету в аэропорт Урумчи ощущалась атмосфера города. Никто не навязывал свои услуги, не хватал за рукава со словами: "Такси, такси, брат!". При выходе из воздушных ворот выстроились шеренги официальных такси. Тут были новые легковые автомобили, небольшие микроавтобусы и чуть далее автобусы.

Урумчи сильно изменился. Мы ехали в центр города, и "глаза становились квадратными" от изобилия визуальной информации. Тут построили очень много высотного жилья, современных торговых центров, дорожных развязок и офисных зданий.

Город стал торгово-индустриальным гигантом региона. В центре столицы Синьцзяна уже появились небоскребы – признак огромного богатства.

Более 10 лет назад я уже был в Урумчи, и в моей памяти остались лишь смутные воспоминания о каких-то глиняных дувалах, кривых улочках и грязных базарах. За это время Урумчи претерпел кардинальные перемены!

На следующий день журналистская группа из 20 человек вылетела в город Алтай. Это симпатичный городок на 200 тысяч человек, заваленный снегом. Для столичного жителя синьцзянский Алтай может показаться глубокой провинцией, но на самом деле он далек от провинциальности. В городе активно строят современное жилье, что даже Бишкек мог бы позавидовать.Здесь появляются новые микрорайоны, и все меняется буквально на глазах. Через эти десять лет тут можно будет и не узнать.

Первым нашим объектом внимания стала мастерская по изготовлению лыжного снаряжения из шкур лошадей в волости Ласты. По дороге я восхищался припорошенными снегом горными вершинами, правда, в Нарынской области такие невысокие горы называют холмами.

Нужно сказать, что Алтай (географическая территория в пределах Алтайских гор) огромен и расположен на территории нескольких государств – России, КНР, Монголии. Поэтому возникает путаница, чей же Алтай. То есть Алтай один, но его трактуют по-разному разные страны.

Я углубился в краткий справочник, любезно составленный местными властями:

"Алтай находится на северо-западной окраине Китая, расположен в северной части Джунгарской впадины, у подножия Алтайских гор, граничит с Россией, Казахстаном и Монголией, включает в себя 6 уездов и 1 город, все они приграничные. Общая протяженность границы составляет 1197 километров, общая площадь 11,8 тысяч квадратных километров, общее население 668,6 тысяч человек, представленных 38 нациями.

Алтай известен как "золотые горы и серебряные воды" и обладает следующими особенностями: во-первых, богатая история культуры обороны границы. В 60 году до нашей эры династия Западная Хань учредила протекторат Западный край, включая территорию Алтая, формально включив ее в карту Китая, и с тех пор центральное правительство сохраняло управление Алтаем. Различные этнические группы сохраняли историческую традицию любви к родине и обороны границы, создавая на 1197-километровой границе настоящую медную стену и железный занавес, совместно защищая целостность территории Китая".

"Приграничные территории - это всегда депрессивные районы", - унылые мысли охватили меня.

Тут автобус приехал туда куда нужно, и журналистская братия гурьбой двинулась к небольшому строению сельского вида. Иностранных журналистов встретила большая группа товарищей из которых выделялся аксакал в малахае и шубе. Им оказался Ислмабек - мастер по изготовлению лыж из конской шкуры.

По его словам, он начал заниматься этим ремеслом с детства. А его научил дед, а его деда прадед ну и так далее. В общем ремесло уходит в далекое небытие. Сейчас пенсионер обладатель множества китайских наград, уважаем властями и учит этому нехитрому ремеслу своих детей.

Почему журналистскую группу привезли именно в лыжную мастерскую? В чем причина? Подозрения начали усиливаться, когда сам секретарь местного парткома партии стал демонстрировать лыжи из лошадиной шкуры и лично объяснял журналистам, что в этих местах археологи обнаружили донбулакские петроглифы, на которых были изображены фигуры людей, которые держат в руках похожие на лыжи предметы.

Наскальные рисунки с людьми, которые держат похожие на лыжи предметы имеют возраст 10 тысяч лет. А вот оно что! Но весь остальной мир знает, что именно в Швеции археологи нашли хорошо сохранившиеся предметы, напоминающие лыжи. Они датируются 2500 годом до н.э. И соответственно лыжи - это европейское изобретение.

Потом выяснилось, что Китайское национальное агентство по туризму подвергло сомнению гипотезу о том, что лыжный спорт зародился на севере Европы. Древние рисунки подтверждают теорию о происхождении лыжного спорта именно в Китае!

И вообще, китайское правительство приняла тот факт, что Алтай и есть родина лыж и зимнего спорта. Так сказать, подвели идеологическую базу. И тут стало понятно, что китайский Алтай из отсталого приграничного региона будет превращаться в мировой центр лыжного спорта!

Мы рождены, чтобы сказку сделать былью!

Слова китайских товарищей не расходятся с делом. На следующий день мы отправились на горнолыжный курорт Цзянцзюньшань (JiangjunHillSkiResort).

Нужно сказать, что это сказочное место не просто завоевала титул лучшего живописного места для спортивного туризма в Китае. Здесь действительно все впечатляет своей красотой. Курорт имеет удобное транспортное сообщение и находится буквально в нескольких шагах от города Алтай. Рядом с горнолыжкой уже возвели несколько новых отелей.

Сравнивать с нашими горнолыжными базами, расположенных вблизи Бишкека, типа ЗИЛа, к сожалению, нет ни сил, ни психических возможностей.

Китайцы взяли под основу европейского стандарт. У них все продумано до мелочей. У подножия горы построили крупное здание, где разместились магазины лыжного снаряжения, кофейни и многое другое. Например, здесь можно купить лыжи и сноборды китайского производства значительно дешевле, чем европейские аналоги. Также есть лыжные куртки и прочая одежда, причем производители перекупили японские бренды и выпускают уже с модными лейблами.

Организаторы мероприятия приготовили журналистам сюрприз. "Обратите внимание на вершину горы, сейчас будет интересно!", - кричал наш гид на русском. И действительно с прекрасного далеко начали спускаться группа местных жителей в красных шубах, используя те самые лыжи из лошадиной шкуры с палками наперевес. На них с большим изумлением смотрели лыжники в современной амуниции.

Получилось очень впечатляюще. Словно древность переплелась с современностью. Пиар получился очень изящный и ненавязчивый, такой очень китайский. Тут, конечно, чувствуется заботливая направляющая рука компартии.

Заместитель директора курорта Шиджисян рассказал, что в прошлом году здесь отдохнули 440 тысяч человек, преимущественно местные жители. Но количество туристов из-за границы постепенно увеличивается, включая иностранцев, работающих в КНР, которые стали регулярными посетителями.

Песнь льда и снега. Баллада о китайском Алтае, фото-1

На горнолыжном курорте Цзянцзюнь среднегодовая толщина снега составляет 1-1,5 метра. Эффективный лыжный период длится с конца октября до начала апреля. Курорт оборудован 72 подъемниками общей протяженностью 70 километров, а также построен трамплин, соответствующий олимпийским стандартам.

Особый интерес у меня вызвал тот факт, что это предприятие чисто государственное. Но на курорте не чувствуется, что оно государственное. У нас на курорте, принадлежащий всея народу, царил бы фирменный беспорядок, развал и беззастенчивое воровство. Ну как с объектами Федерации профсоюзов Кыргызстана. А тут все наоборот.

Потом немного ошарашенных журналистов с корнем вывали с лыжных трасс и бросили на грешную землю. Вдоль реки, которая текла через город Алтай, был создан туристический квартал – место для неспешных прогулок и шопинга. Сюда нас и привезли. Здания соорудили в строевропейском стиле, которые в большинстве своём пустовали. Видимо, не сезон.

Причем только одно из металло-зеркальных зданий могло служить Бишкеку отличным выставочным комплексом. А здесь было очень много сооружений в баварском стиле. Но, к сожалению, в магазинах и пивных самих баварцев не было. Была понятна задумка местного правительства. Они думают на 10-20 лет вперед. Вот когда китайский Алтай станет центром мирового лыжного туризма, здесь будет не протолкнуться!

Вечером измочаленные журналисты посетили культурно-выставочный центр одного из жилых комплексов города. Здесь нас встретил мужчина на конских лыжах, точнее его восковая копия. Оказывается в трехэтажном здании создали экспозицию, рассказывающую о родном крае, его истории и традициях. О том, что здесь 10 тысяч лет назад изобрели лыжи, и вообще Алтай – просто сказочный край для туризма.

Сотрудники центра подчеркнули, что любой местный житель может бесплатно пользоваться услугами центра. У входа золотыми буквами были выбиты слова председателя КНР Си Цзиньпина о важности предоставления людям качественных услуг. Здесь действительно находилось много местных. Дети сидели на современных столах и делали домашку, аксакалы резались в карты, танцевальная группа из пенсионерок репетировала танец, любители-художники старательно выводили на рисовой бумаге китайские иероглифы.

Гиды с таким вдохновением описывали туристические достопримечательности своей родины, что я покинул центр с убеждением: следующая Зимняя Олимпиада обязательно пройдет на китайском Алтае. Тем более, что правительство Китая с завидным упорством делает все, чтобы "сделать сказку былью".

Синий лес на службе у народа Китая

Чтобы окончательно "добить" иностранных журналистов нас решили повести в уезд Фуюнь. Тут расположен международный горнолыжный курорт Коктокой, по-нашему "Синий лес" (Koktakai International Ski Resort). Это единственная туристическая зона высшей категории 5А в северо-западной части КНР.

Добраться сюда нужно по узкой петляющей дороге, которая идет через густые леса из голубых елок. Красота просто страшная! Но я из-за патриотических чувств решил ничему не удивляться. В Кыргызстане, например, таких лесов просто завались.

Но, когда мы приехали на место, пришлось раскрыть рот от удивления. Курорт оказался огромным и располагался на нескольких уровнях, соединенных сетью современных горнолыжных подъемников. Общая площадь горнолыжного курорта составляет 28 квадратных километров.

Строительство курорта началось в 2018 году, и уже к 2020 году он принял своих первых туристов. Всего за пару лет китайцы умудрились отгрохать сеть отелей и сооружений мирового уровня. С момента открытия курорта он обслужил более 1 миллиона туристов.

Песнь льда и снега. Баллада о китайском Алтае

Всего планируется построить 80 горнолыжных трасс, из них 27 уже построены и открыты для туристов. Помимо лыжной трассы, здесь есть различные трамплины с разным уклоном и природный парк.

Курорт представляет собой многофункциональный комплекс, соответствующий международным стандартам и способный как принимать туристов, так и выступать площадкой для проведения различных мероприятий.

Необходимо отметить, что Коктокой – единственный горнолыжный курорт Китая, который принимает туристов с ноября по 1 июня, что составляет более 200 дней активного отдыха. По словам гидов, Коктокой стал базой для олимпийской сборной КНР по лыжным видам спорта.

Помимо спортивного назначения, горнолыжный курорт уже летом привлекает любителей природы, поскольку здесь шикарные леса и альпийские луга.

От всех этих цифр и горного воздуха закружилась голова. Пришлось бродить, смотреть на горные вершины и завистливо бормотать о китайцах, которые очень практично перепели древние "песни льда и снега" и поставили эти красоты на службу простого народа.

Вечером того же дня я прочитал новость, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал старт началу строительства горно-оздоровительного комплекса "Каркыра" на Иссык-Куле.

Перед началом церемонии закладки капсулы инвесторы рассказали, что согласно концепции, круглогодичный горно-оздоровительный комплекс будет построен по международным стандартам и ему присвоят статус зоны отдыха. Инвестиционный бюджет проекта составляет 191 млн долларов США и рассчитан на строительство в шесть этапов.

В своем выступлении перед собравшимися, глава государства подчеркнул, что Кыргызстан становится свидетелем еще одного знаменательного события - начала строительства современного, круглогодичного горно-оздоровительного комплекса "Каркыра".

Таким образом, в Кыргызстане начинается строительство того, что в китайском Алтае уже построено. Пока неизвестно, сколько лет будет строится наша "Каркыра". Будем надеется, что очень быстро, по-китайски быстро.

Вечерело. Мы спустились в бывший шахтерский городок, который лежит в предгорьях. В прошлом тут в поте лица трудились добытчики антрацита. Последние годы добыча черного золота уменьшилось и регион постепенно становился дотационным. Китайское правительство решила диверсифицировать экономику и сделать регион ориентированным на туризм.

Власти предоставили пустующие помещения шахт для различных гостевых домов, привлекая также частных предпринимателей. Например, господин Лиоджацян открыл небольшой отель "У Чарли" для любителей лыжного спорта. Он из Харбина, начал кататься на лыжах в 7 лет и стал страстным поклонником этого вида спорта. Когда он приехал в Коктокой, то ему так понравилось, что он решил остаться здесь. Его бизнес процветает, и местные власти не только не создают ему преград, но и активно поддерживают. Симпатичный такой предприниматель, который решил заработать на своем увлечении.

Главное, что меня впечатлило в Коктокое, - это люди. В основном здесь катается молодежь, образованная и обеспеченная. Это неудивительно, учитывая стоимость сноубордов и лыжной экипировки. Многие приезжают с континентального Китая. Кажется, что для молодых китайцев образцом для подражания становится не Европа, а Япония. Они вдохновляются страной, которая уважает свои традиции, не забывая при этом о новых технологиях.

В детстве я много видел пропагандистских картиной из Поднебесной. Там были сияющие лица крестьян. В Коктокое мне предстали совсем другие, молодые лица и стало понятно - вот он, новый Китай!

Источник: bishkek.kg