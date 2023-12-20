В Ташкенте вручили Международную премию за борьбу с коррупцией

В Ташкенте 19 декабря прошла официальная церемония вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией, которую учредил эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

В церемонии приняли участие эмир Катара, прибывший в Узбекистан с рабочим визитом, представители Организации Объединенных Наций (ООН), делегации свыше 40 стран и все лауреаты новой международной награды, сообщает "Фергана".

В номинации "За достижения в борьбе с коррупцией" премии удостоен бывший председатель международной организации Transparency International Хосе Карлос Угас Санчес Морено (Перу).

За "Научные исследования и образование" награждены профессор Национального университета Сингапура Джон Куа (Сингапур) и профессор Загребского университета Сунчана Роксандич (Хорватия).

Премии "За креативность молодежи в борьбе против коррупции" вручены негосударственным организациям Youth4IntegrityBuilding (Кения) – директору Дамарису Асве, - и All4Integrity (Португалия) – основателю Андре Корреа Д"Альмейде.

Лауреатами в номинации "Инновации и журналистские расследования" стали корреспондент-расследователь Клэр Рюкасл-Браун (Великобритания) и бывший глава антикоррупционного отдела Министерства международного развития Великобритании Фил Мейсон.

В номинации "Защита спорта от коррупции" премии получили журналист и ведущий BBC Вайхига Мваура (Кения) и редактор информационного агентства Central European News Шантану Гуха Рэй (Индия).

"Борьба с коррупцией – священный долг каждого человека с чистой совестью, каждого демократического общества и государства", – сказал Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии вручения премии.

Президент подчеркнул, что "коррупция – это угроза, которая подрывает основы всего человечества, всех обществ, наносит удар по экономике, разрушает принципы верховенства закона и резко снижает доверие народа к политике государства, препятствует развитию демократических институтов".

Мирзиёев заявил, что "в Новом Узбекистане демократические реформы обретают необратимый характер, и мы также поставили перед собой большие планы и задачи в области противодействия коррупции". Для достижения этих намерений:

будет разработана и реализована Национальная стратегия по борьбе с коррупцией до 2030 года;

Узбекистан будет активно участвовать в региональных и глобальных инициативах, новых проектах в сфере противодействия коррупции;

предлагается создать Региональный исследовательский центр по проблемам коррупции для обмена опытом и усиления диалога, проведения научных работ с активным привлечением неправительственных некоммерческих организаций;

будет усилено тесное взаимодействие национального Агентства по противодействию коррупции с зарубежными профильными учреждениями, что должно повысить потенциал этого ведомства;

приоритетной задачей определено формирование нового поколения, которое с детства будет прививаться "вакциной честности".

Президент Узбекистана также предложил провести Глобальный медиа-форум для эффективного использования возможностей журналистов и дальнейшего повышения их влияния в сфере борьбы с коррупцией.

В 2021 году Узбекистан стал членом Международной хартии открытых данных, участвует в Стамбульской программе действий, Глобальной оперативной сети, Евразийской и Эгмонтской группах, во многих других платформах, исполняет функции Секретариата Сети возвращения активов в государствах Западной и Центральной Азии. Ежегодно в Ташкенте проходит ставший традиционным Международный антикоррупционный форум.

За последние годы в индексе Transparency International Узбекистан поднялся на 42 позиции и к 2022 году занял 126-е место. В рейтинге Open Data Inventory Узбекистан поднялся на 30-е место, а по количеству источников открытых данных занимает 4-е место в мире.