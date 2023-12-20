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На юге Кыргызстана усмиряют непослушную реку

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- Канат Кожоев
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Название реки Кара-Ункур в Джалал-Абадской области буквально переводится как "черная пещера". Говорят, когда-то в верховьях реки действительно была большая черная пещера – отсюда и речное "имя".

Были времена, когда в период половодья река меняла свое русло – по причине отсутствия регулирующих дамб. Поэтому ее называли еще Тентек-Сай ("непослушная"). Непослушной и своенравной, впрочем, реку делает и пресловутый человеческий фактор.

Кара-Ункур-Сай – река снего-ледникового питания. В апреле-мае-июне она наиболее полноводна.

История обуздания непослушной реки началась в 1917 году. Примерно до 1930-х, пока отсутствовало головное водозаборное сооружение, брать из реки воду для орошения было весьма затруднительно. В 1939 году по просьбе колхозников постановлением Совнаркома Киргизской ССР принят план скорейшего доведения до ума кара-ункурской ирригационной системы.

Грянула Великая Отечественная война, работы были приостановлены и возобновились лишь в 1950 году. Через четыре года было построено головное водозаборное сооружение, предназначенное не только для забора поливной воды, но и для очистки донных насосов. ГСВ находится на балансе Джалал-Абадского бассейнового управления водного хозяйства.

За почти семьдесят лет эксплуатации (при нормативном сроке службы 30-35 лет) ГСВ значительно изменилось не в лучшую сторону. Денег на капитальный ремонт не было, да еще и в 2017 году селевой поток частично разрушил плотины реактивного направления.

Есть и другая беда. Русло реки Кара-Ункур активно разрушают сами местные жители, занимаясь нелицензионной добычей песка и гравия. Очередной предприниматель нанимает экскаватор и грузовики, чтобы выудить из реки и вывезти гравий для строительных работ. Машина такого стройматериала стоит от трех до шести тысяч сомов. Один экскаватор за сутки может загрузить до сорока таких машин. Прибыль получается колоссальная. А штрафные санкции за незаконную добычу песка и щебня ничтожно малы и никого из предпринимателей не останавливают.

В итоге истощаются поверхностные и подземные воды, заболачиваются и загрязняются водоохранные зоны, подвергаются эрозии берега, меняется русло. Кроме того, уничтожается кормовая база для рыб – рачки и прочие донные организмы…

В свое время под угрозой затопления оказались около ста домов на берегу Кара-Ункура, в Базар-Коргонском районе, и жителей пришлось срочно эвакуировать. В апреле 2017 года в Ноокенском районе в результате резкого подъема воды в Кара-Ункуре смыто 250 метров защитной дамбы. В том же апреле сошел оползень, перекрывший русло реки и чуть не погубивший несколько сел (жители в спешном порядке снова были эвакуированы)…

В связи со всем этим в рамках проекта "Повышение устойчивости водных ресурсов к изменениям климата и стихийным бедствиям", финансируемого Азиатским банком развития, ирригационная система Кара-Ункур-Сай была отобрана как находящаяся в наиболее бедственном положении и нуждающаяся в скорейшей реабилитации и реконструкции.

Общий бюджет проекта - 43,6 млн долларов. Ожидаемые результаты: улучшение ситуации с доступностью поливной воды благодаря уменьшению водопотерь, улучшенному регулированию и вновь построенным водовыпускам и внутрихозяйствнным каналам; повышение защиты ирригационной инфраструктуры за счет восстановления существующих и строительства новых селепропускных сооружений.

Запланированы реконструкция гребенчатых амортизаторов, ремонт водосливной камеры, замена щитов затворов и подъемников, ремонт зимнего сброса, диспетчерского пункта, электромонтажные работы и другие строительно-восстановительные мероприятия, которые приведут к ожидаемым (и долгожданным) результатам.


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URL: https://www.vb.kg/434238
Теги:
Джалал-Абадская область, ирригация, река, ремонт, Минсельхоз
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