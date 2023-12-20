Национальный исторический музей КР вошел в совет национальных музеев ЦА

Национальный исторический музей Кыргызстана вошел в совет национальных музеев Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, решение о создании такого авторитетной организации было принято в Ташкенте. Кыргызстан представляла директор Национального исторического музея Жылдыз Бакашова.

Руководители главных музеев Центральной Азии рассмотрели вопросы сотрудничества и взаимодействия в области сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Центральной Азии.

Стороны в частности договорились о совместной разработке и реализации приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области культуры, истории, искусства и музейного дела, организации и проведение совместных научных и научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов, совместных выставочных проектов, организации стажировок и курсов повышения квалификации, а также проведение семинаров по совершенствованию навыков и компетенций сотрудников музеев по приоритетным направлениям музейной деятельности (научно-фондовая, экспозиционно-выставочная, маркетинговая, реставрационная и т.д.).

Кроме того, идет проработка вопроса выпуска международного журнала по музейному делу Центральной Азии с целью публикации научных и научно-популярных работ, создания Интернет-ресурсов и онлайн платформ для обмена данными межу музеями Центральной Азии и обмена научной информацией, документацией, литературой и библиографическими изданиями.