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Садыр Жапаров поздравил сотрудников органов национальной безопасности

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 декабря, поздравил сотрудников органов национальной безопасности с Днем работника органов национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны органов национальной безопасности!

От чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы, не жалея своих сил, защищаете безопасность и территориальную целостность государства от внутренних и внешних угроз, демонстрируя при этом пример самоотверженного героизма во имя Родины.

Мне отрадно отметить, что за последние три года в органах национальной безопасности произошли большие изменения как в количественном, так и в качественном отношении, в результате которых достигнуты значительные успехи.

Ваши активные и профессиональные действия обеспечивают стабильную работу важных государственных и общественных институтов страны, создают благоприятные условия для созидательного труда нашего народа.

Сегодня органы национальной безопасности страны ведут беспощадную борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Жители республики должны увидеть эффективность этой борьбы и оказывать всяческое содействие.

Происходящие в мире угрозы и вызовы, использование международными террористическими и экстремистскими организациями современных технологий, рост киберпреступности, требуют новых подходов и методов.

Поэтому необходимо и дальше повышать эффективность разведывательной и контрразведывательной деятельности, которая считается основой органов безопасности, что позволит добиться значительных результатов в этом главном направлении.

Руководство страны продолжит работу по улучшению технического, социального и материального обеспечения деятельности органов национальной безопасности с целью приведения ее в соответствие с требованиями времени.

Я выражаю особую благодарность ветеранам органов безопасности, которые всю свою жизнь посвятили обеспечению безопасности страны и благополучия народа. Пройденный вами нелегкий путь – прекрасный пример для молодых сотрудников!

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником.

Уверен, что вы и впредь будете эффективно выполнять поставленные задачи, честно служить ради спокойствия народа и Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, неукротимого мужества и твердой воли", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/434243
Теги:
ГКНБ, президент, поздравление, Садыр Жапаров
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