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Жогорку Кенеш одобрил изменение флага Кыргызстана

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На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроект об изменении флага страны во втором и третьем чтении, сообщает "Кабар".

59 депутатов проголосовали "за" и 5 нардепов "против".

Инициаторы законопроекта - спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Торага после голосования поздравил коллег с исправлением флага.

Законопроект направлен на совершенствование одного из главных государственных символов КР - флага Кыргызской Республики. Предлагается изменить форму лучей на флаге из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца.


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URL: https://www.vb.kg/434245
Теги:
флаг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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