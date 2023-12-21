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За 9 месяцев текущего года Кыргызстан экспортировал почти 13 тонн золота

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За девять месяцев текущего года Кыргызстан экспортировал почти 13 тонн золота на 805 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета..

Причем за последний месяц показатель вырос на 2,9 тонны. В 2022 году за аналогичный период поставлено только 69,4 килограмма золота на 905 тысяч долларов.

Основной объем экспорта драгоценного металла пришелся на Швейцарию. Туда поставили 10 тонн золота. Кроме того, республика поставила 984,3 килограмма драгметалла на $60 миллионов в Гонконг и 1,2 тонны на $80,3 миллиона в Объединенные Арабские Эмираты.

В 2022 году почти весь объем золота по итогам девяти месяцев года экспортирован в Турцию, куда в этом году поставок не было вовсе.


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URL: https://www.vb.kg/434251
Теги:
золото
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