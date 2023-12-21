"Ради Ташиева я готов отдать сердце, почки и печень" (видео)

Неизвестный молодой мужчина из Кыргызстана заявил, что если понадобится, то он готов отдать сердце, почки и печень главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. Видео с его выступлением появилось в соцсети.

"Вот уже несколько дней не видно Камчыбека Ташиева. Пишут, что он болеет. Камчыбек Ташиев хорошо работает, жестко давит всех коррупционеров. Пусть бог даст ему здоровье, чтобы он мог до конца довести свою борьбу за развитие Кыргызстана. Поэтому если надо, то я готов стать ему донором и отдать ему сердце, почки или печень. Готов и жизнь отдать за него. Мы все уже устали жить в нищете и бедности, устали работать за рубежом как рабы, а ведь могли бы жить в процветающей стране. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев хорошо работают и простой народ их поддерживает", - заявил молодой человек.