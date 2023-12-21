Сохранение наследия: непреходящая роль русского языка в Кыргызстане

В Кыргызстане русский язык выступает в качестве культурного моста, соединяющего прошлое, настоящее и будущее страны. Роль русского языка в нашей стране выходит за рамки простого общения - он воплощает историческое наследие, отражает динамику общества и играет решающую роль в международных отношениях.

В советский период русский язык стал лингва франка, он способствовал общению между различными этническими группами внутри союза. В результате он глубоко укоренился в социальной структуре Кыргызстана, формируя образование, администрацию и повседневную жизнь.

Сохранить трепетное отношение к русскому языку, сложившееся за годы жизни в единой стране, Кыргызстану удалось и после распада СССР. Дальше это переросло в двуязычие, причем закрепленное на законодательном уровне, где кыргызский язык признан государственным, а русский - официальный статус.

Это стало еще одним свидетельством культурного разнообразия нашей страны. Сосуществование этих языков вместе позволяет гражданам легко ориентироваться между своим культурным наследием и глобализированным миром. Русский, как широко распространенный язык, облегчает межэтническое общение и способствует единству нации.

"Благодаря русскому языку наша республика в советское время добилась успеха во всех направлениях: промышленности, сельском хозяйстве, науке особенно. Она сильно развивалась благодаря знанию русского языка. Наша страна во времена СССР занимала почетное 14-е место в мире по грамотности. Наши граждане говорят на русском языке без акцента и поэтому в России много наших граждан. И во многом может быть из-за того, что они свободно говорят на русском языке, они пользуются рядом преимуществ по сравнению с трудовыми мигрантами из других стран СНГ. Артисты, чиновники, которые живут в Кыргызстане и знают два языка очень востребованы внутри страны. Даже в отдаленных сельских отраслях дети во дворе говорят на русском языке", - говорит ветеран Вооруженных сил Кыргызской Республики и военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Русский язык служит для Кыргызстана средством взаимодействия с мировой культурой. Многие наши граждане потребляют литературу, кино и музыку на русском языке. Вместе с тем русский язык - как язык межкультурного общения также служит для нас инструментом продвижения нашей собственной культуры.

Так, 12 декабря в Кыргызстане стартовали дни России, приуроченные 95-летию Чингиза Айтматова. В рамках мероприятий открылась выставка "Под знаком Айтматова". Ее подготовил Музей истории российской литературы имени Даля. А днем позже, 13 декабря, в Бишкеке открыл двери международный форум "Чингиз Айтматов. Мы в одной лодке. Творчество на русском языке". В нем приняли участие местные и зарубежные академики, изучающие творчество Айтматова, деятели театра и кино из Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Грузии, России, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Выступая на официальном открытии форума министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов подчеркнул, что Чингиз Айтматов является классиком не только кыргызской, но и русской литературы. И это действительно так.

До 1965 года он писал свои произведения на кыргызском языке. А использовать оба языка в литературе ему посоветовал Александр Твардовский. Повесть "Прощай, Гульсары" стала первым произведением писателя, написанным по-русски. Его литературным дебютом стал рассказ на русском языке "Газетчик Дзюйдо". Позже на русском языке Айтматовым были написаны и последующие повести, и романы. Эксперты считают, что переход на русский язык значительно усложнил образный мир произведений писателя.

Сейчас мы точно знаем, что решение писать на двух языках было несомненно верным. Благодаря этому Айтматова известно далеко за границами Кыргызстана. Он любим и почитаем во всем мире.

Русский язык играет ключевую роль и в системе образования и управления нашей страны. Многие учебные заведения предлагают курсы на русском языке, предоставляя студентам доступ к множеству академических ресурсов и способствуя международным обменам. Можно смело сказать, что русский язык сегодня переживает пик популярности в Кыргызстане. Владение им является конкурентным преимуществом на рынке труда в России. Без знания русского языка невозможно заниматься бизнесом и рассчитывать на успешную карьеру в ЕАЭС, да и в самом Кыргызстане.

Спрос на изучение языка очень высок, а он как известно рождает предложение. Из 2,3 тысячи школ в Кыргызстане в 750 можно получить образование на русском языке. Это и запрос на строительство новых учебных заведений с обучением на русском языке являются важнейшими показателями востребованности русского языка в нашей стране.

Всего в республике свободно владеют русским языком по разным оценкам 44–48% населения и этот показатель неуклонно растет. Потому что в стране есть понимание, что именно русский язык позволяет Кыргызстану оставаться в едином цивилизационном пространстве с Россией и СНГ.

"То, что наверху периодически поднимают вопрос о переводе делопроизводства и других документов на кыргызский язык говорит о том, что инициаторы таких обсуждений оторваны от реальности. Они не знают, на каком языке говорят граждане и что они думают. У чиновников дети все прекрасно знают русский и другие иностранные языки, учатся за границей. А простые сельские граждане не могут позволить себе выехать за рубеж. Единственная их возможность - это знание русского языка, которое помогает им учиться в России, зарабатывать там. Были времена, когда из десяти кыргызов, которые ехали в Россию на заработки был только один, знающий язык. Он выступал у них переводчиком. Сейчас уже такого давно нет. Благодаря русскому языку наша страна ушла далеко вперед и будет развиваться в будущем. Только знание русского языка может нас спасти, незнание - утопия", - заключил Сартаев.

Русский язык часто используется в официальных документах и сообщениях, что отражает его сохраняющуюся важность в управлении. Это происходит не просто так. По мнению авторитетных специалистов, нынешнее состояние кыргызского языка не позволяет полноценно воспроизводить на нем техническую информацию, вести подготовку врачей и учителей, перевести на государственный язык военные структуры. Учитывая это говорить о значении языка для этой сферы нашей жизни излишне. Только вдумайтесь, по данным МГУ, 90% диссертаций в КР ученые пишут и защищают на русском языке.

Резюмируя можно сказать, что по мере того, как Кыргызстан шагает в будущее, роль русского языка продолжает возрастать. Приверженность страны двуязычию, культурному обмену и дипломатическому диалогу подчеркивает непреходящее значение русского языка. Соблюдая хрупкий баланс между сохранением культуры и адаптацией к меняющемуся миру, Кыргызстан является свидетельством богатства, которое нации приносит языковое разнообразие.