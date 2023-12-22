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Как складывалось экономическое сотрудничество РФ и КР в 2023 году

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- ВБ
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Для Кыргызстана 2023 год выдался весьма успешным. Особенно это заметно на фоне остального мира. Так, экономики некогда успешных европейских стран, да и США, сегодня испытывают сильное давление, и борются с галопирующей инфляцией. Мы же в это самое время бьем один экономический рекорд за другим. Для примера по итогам десяти месяцев этого года валовый внутренний продукт Кыргызстана увеличился на 4,5%.

Драйвером экономики республики выступил внутренний спрос. Значимую поддержку оказало увеличение реальной заработной платы и рост объемов новых потребительских кредитов.

Кроме того, по данным аналитиков ЕАБР, дополнительную поддержку торговому и транспортному секторам, а также гостиницам и ресторанам оказал возросший, примерно в пять раз, приток туристов. Усилился и инвестиционный спрос. Это произошло преимущественно за счет реализации программ государственного инвестирования в секторах энергетики, водоснабжения и образования. Частные инвестиции активизировались в горнодобывающем секторе.

На пути к повышению благосостояния неотъемлемым спутником нашей страны выступает Россия, которая является главным экономическим партнером и ключевым инвестором в экономику Кыргызстана. Так, последние данные говорят о том, что в январе-сентябре прямые инвестиции из России составили $131,8 млн. Это второй показатель по объему ПИИ из одной страны и почти 65% всех прямых инвестиций из стран СНГ.

Помимо прямых иностранных инвестиций из России стоит сказать о роли Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР), который осуществляет финансирование малого, среднего и крупного бизнеса в Кыргызстане. За последние восемь лет фонд проинвестировал более 3 тысяч совместных проектов на $427 млн. Среди них - сахарный завод "Кошой", который обеспечивает работой около 2 тысяч человек. Еще одним крупным проектом РКФР стало трикотажное производство с привлечением 1,5 тысячи работников.

Сегодня совместно с Россией республика осуществляет программы промышленной кооперации и успешно встраивается в цепочки импортозамещения. А это в свою очередь ведет к созданию тысяч рабочих мест и росту доходов граждан страны, что, по мнению эксперта Игоря Шестакова, является одним из ключевых моментов для КР.

"С этой точки зрения очень важна инвестиционная поддержка со стороны Российско-Кыргызского фонда развития. Он ориентирован именно на стимулирование тех предприятий, которые направлены на экспорт товарной продукции. Что тоже играет свою положительную роль, потому что, безусловно, инвестиции в производство в такую горячую пору экспортных поставок в ту же Российскую Федерацию играет важную стратегическую роль. Ну, я думаю, что, конечно, есть куда стремиться. Все-таки надо расширять, наверное, промышленное производство для того, чтобы в любом случае снизить потоки трудовой миграции. Важно, чтобы внутри страны были и рабочие места для наших граждан, которые пока вынуждены их искать за границей", - говорит Шестаков.

Российский бизнес в настоящее время реализует в Кыргызстане около 40 проектов в области промкооперации и импортозамещения на $2 млрд. Так, Россия помогает Кыргызстану укреплять экономический и технологический суверенитет, делится своим опытом и современными высокими технологиями. Благодаря РФ наша страна получила шанс на модернизацию своей промышленности и рывок в высокотехнологичных отраслях. И такая тенденция продолжится в будущем.

На одном из итоговых заседаний РКФР, его глава - Артем Новиков заявил, что фонд намерен вложить в экономику Кыргызстана в ближайшие годы еще $630 млн.

Значительную поддержку кыргызской экономике оказывает увеличение экспорта. В январе-сентябре внешнеторговый оборот республики вырос на 26,2%. Этому способствовал рост стоимостного объема экспорта на 49,6% и импорта на 21,6%. Особое место во внешней торговле Кыргызстана занимает Россия. Туда мы отправляем 24,3% всего экспорта, и получаем оттуда 16,4% всего импорта. По итогам десяти месяцев этого года товарооборот между нашими странами сложился в размере $2,2 млрд, из которых почти $600 млн это наши поставки, и $1,6 млрд - российский импорт.

"Торгово-экономические показатели Кыргызстана продолжают бить рекорды и в 2023 году. Стоит напомнить, что этот процесс начался еще в 2021-2022 годах. И если мы проанализируем статистику, то увидим, что положительной динамике способствовали именно антироссийские санкции со стороны Запада. Поскольку в прошлом году была побита историческая цифра, товарооборот между Кыргызстаном и Россией превысил $3,4 млрд. И в этом году, несмотря на то, что есть определенные снижения в импорте товаров из России в Кыргызстан, экспорт продолжает демонстрировать хороший уровень", - отмечает эксперт Игорь Шестаков.

По мнению Шестакова, это свидетельствует о том, что Кыргызстан продолжает улучшать свои экономические отношения со стратегическими странами партнерами, к каковым, естественно, относится Российская Федерация.

Кроме того, это указывает на то, что в 2023 году произошли качественные изменения в экономическом сотрудничестве Кыргызстана с Россией. Они выразились в переносе акцентов со взаимной торговли на производственную кооперацию, прямые инвестиции, развитие транспортно-логистической сферы и включении республики в проекты импортозамещения.

"Я бы хотел отметить, что также на 30% увеличились торгово-экономические отношения в этом году со странами Евразийского союза. Что еще раз подтверждает, что именно страны-члены именно этого интеграционного объединения были и остаются главными экономическими партнерами Кыргызстана. Свою роль, конечно, играет и правительство Кыргызской Республики, которое оказывает поддержку национальным товаропроизводителям. Я думаю, уход многих компаний из России как раз открыл новые возможности для нашей страны, прежде всего, легкой промышленности", - заключил Игорь Шестаков.


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URL: https://www.vb.kg/434266
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика
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