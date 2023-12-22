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Минфин КР активно сотрудничает с РКФР в рамках операций по обмену валютами

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- Бакыт Стамов
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Министерство финансов КР активно сотрудничает с Российско-Кыргызским Фондом развития в рамках операций по обмену валютными активами. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

20 декабря 2023 года состоялось 18-е заседание Совета Российско-Кыргызского Фонда развития, при участии министра финансов Кыргызской Республики Алмаза Бакетаева, который отметил успешность проводимых финансовых операций по обмену валютными активами, что в перспективе предоставит отличные возможности для Фонда по увеличению финансирования бизнеса в национальной валюте.

В рамках в повестки дня были обсуждены актуальные вопросы о деятельности РКФР, в частности о результатах работы по улучшению качества кредитного портфеля, об утверждении бюджета и финансового плана РКФР на 2024 год, рассмотрена Дорожная карта по реализации Стратегии РКФР и др.

По итогам заседания были приняты более 20 решений Совета Фонда.

Отметим, что по состоянию на 01.12.2023 года по 3 383 одобренным проектам профинансирована выдача кредитов на общую сумму 612 млн долларов США, в т.ч. по прямому финансированию – 116 проектов (375 млн. долл. США) и по Программе поддержки малого среднего бизнеса – 3 267 проектов (237 млн. долл. США).

Проекты Фонда охватывают все наиболее приоритетные отрасли экономики страны, включая проекты в сфере агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности, промышленного производства строительных материалов, возобновляемых источников энергии, туризма, медицины, образования и прочих сферах.


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URL: https://www.vb.kg/434268
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