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Захар Прилепин предложил захватить страны бывшего СССР

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Территории бывшего СССР предложили присоединить к РФ и обучить жителей русскому языку, чтобы решить "мигрантский вопрос". Об этом заявил российский политический, общественный и военный деятель Захар Прилепин, передает Arbat.media.

Писатель и политический деятель во время пресс-конференции в Москве подчеркнул, что намерен поддержать выдвижение Путина на очередной президентский срок, а также ответил на ряд вопросов своих сторонников. Проблемы демографии он предлагает решить с помощью женщин, которые "должны рожать больше русских".

Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми, - объявил Прилепин

Также писатель отметил необходимость "присоединить" страны, "откуда едут к нам гастарбайтеры... Чтобы не здесь их учить (русскому языку – ред.), а там уже в Узбекистане, допустим".

Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского союза, что позволит нам в любой момент сказать: "Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь, и они даже проголосовали за это, - сказал писатель.

При этом в проблемах демографии он обвинил Союз солдатских матерей, от которого "ужасно устал" еще во время Чеченских войн. Он назвал Союз солдатских матерей "вредоносной" организацией для армии и детей.

Кто нам после парада в Киеве запретит что-либо делать на евразийской территории? Никто, - подытожил Прилепин.


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URL: https://www.vb.kg/434269
Теги:
Россия
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