Погода
$ 89.05 - 89.50
€ 96.95 - 97.95

На пост директора "Бишкекводхоз" назначен Болотбек Одракаев

277  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На должность директора предприятия "Бишкекводхоз" назначен Одракаев Болотбек Байзбекович. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

Ранее эту должность занимал Джумабек уулу Радик. Он был освобожден от занимаемой должности за непринятие мер по устранению шуги в русле реки Ала-Арча, недостаточный контроль за состоянием уровня воды и объема льда в реке, неспособность оперативно организовать работу по решению сложившейся ситуации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434272
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  