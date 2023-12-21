На пост директора "Бишкекводхоз" назначен Болотбек Одракаев

На должность директора предприятия "Бишкекводхоз" назначен Одракаев Болотбек Байзбекович. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев.

Ранее эту должность занимал Джумабек уулу Радик. Он был освобожден от занимаемой должности за непринятие мер по устранению шуги в русле реки Ала-Арча, недостаточный контроль за состоянием уровня воды и объема льда в реке, неспособность оперативно организовать работу по решению сложившейся ситуации.