Нургазы Анаркулов Равшану Жээнбекову: Вы явно перешли черту

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети высказал свое мнение по поводу Равшана Жээнбекова.

"Народ у нас хорошо знает всех этих псевдопатриотов, которые якобы горят за этот самый народ. В частности, это касается Равшана Жээнбекова, одного из самых богатых людей страны. Общественность хорошо знает, как приобретено все это богатство. Помнится даже и Атамбаев прямо называл его вором.

Урматтуу Равшан аке!

До этого у меня с вами хорошие были отношения, но в последнее время вы с своих попытках собрать себе политические очки явно перешли черту.

Уже давно стало очевидно, что все ваши заявления народу, сказанные якобы патриотом, ложь. Понимающие люди давно поняли, что вы работаете не для народа, а против него. Потому призываю вас воздержаться от громких, но ложных заявлений", - написал Анаркулов.