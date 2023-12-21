Погода
$ 89.05 - 89.50
€ 96.95 - 97.95

Нургазы Анаркулов Равшану Жээнбекову: Вы явно перешли черту

342  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активист и журналист Нургазы Анаркулов на своей странице в соцсети высказал свое мнение по поводу Равшана Жээнбекова.

"Народ у нас хорошо знает всех этих псевдопатриотов, которые якобы горят за этот самый народ. В частности, это касается Равшана Жээнбекова, одного из самых богатых людей страны. Общественность хорошо знает, как приобретено все это богатство. Помнится даже и Атамбаев прямо называл его вором.

Урматтуу Равшан аке!

До этого у меня с вами хорошие были отношения, но в последнее время вы с своих попытках собрать себе политические очки явно перешли черту.

Уже давно стало очевидно, что все ваши заявления народу, сказанные якобы патриотом, ложь. Понимающие люди давно поняли, что вы работаете не для народа, а против него. Потому призываю вас воздержаться от громких, но ложных заявлений", - написал Анаркулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434274
Теги:
Равшан Жээнбеков, Нургазы Анаркулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  