Садыр Жапаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 декабря, поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые энергетики и ветераны энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Энергетика – одна из ведущих отраслей, способствующих развитию страны. Основным стимулом является рост экономики государства, улучшение условий жизни населения, функционирование промышленности, заводов и фабрик.

За последние годы в энергетической отрасли произошли большие перемены. Государство уделило этому сектору особое внимание и, учитывая возможности страны по производству электроэнергии, ввело "режим чрезвычайной ситуации" в энергетике, чтобы включить Кыргызстан в список стран, которые не импортируют, а экспортируют электроэнергию.

Успешно реконструированы Ат-Башинская ГЭС и два гидроагрегата Токтогульской ГЭС, началась реконструкция Уч-Коргонской ГЭС. При этом срок службы ГЭС продлен до 35-40 лет, увеличилась их мощность. Ведутся подготовительные работы по строительству ГЭС "Камбар-Ата-1" как исторического проекта среди крупных гидроэлектростанций. Даст Бог, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию ряд новых малых гидроэлектростанций.

Кроме того, в целях реализации проектов в области увеличения генерации созданы условия для привлечения инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии. Ряд таких крупных проектов дополняют Чаткальский, Кокомеренский, Сары-Джазский каскады ГЭС и малые ГЭСы, солнечные и ветряные электростанции.

По сравнению с другими годами в этом году энергетическая отрасль более оснащена специальной техникой и оборудованием, прилагаются большие усилия для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения. Все это можно расценить как плод неустанного труда энергетиков.

Хочу также поблагодарить ветеранов энергетики, оставивших нам электростанции мощностью 3500 МВт. В свое время ветераны энергетики посвятили свою жизнь развитию этой отрасли, заботе о людях. Благодаря их дальновидности, знаниям и богатому опыту сегодня наша страна не лишена лучших специалистов.

Я очень надеюсь, что в ближайшие три года мы построим современные электростанции с новыми технологиями, увеличим мощность и избавимся от энергетической зависимости. Я верю, что все это станет возможным благодаря профессиональным, честным, волевым, энергичным людям, которые заботятся о народе, днем и ночью, несмотря на жару и холод!

Уважаемые работники энергетического сектора и уважаемые ветераны!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть ваши труды окупятся и будут оценены народом!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.