Погода
$ 88.80 - 89.58
€ 96.95 - 97.95

Садыр Жапаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником

73  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 декабря, поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.

Текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые энергетики и ветераны энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!

Энергетика – одна из ведущих отраслей, способствующих развитию страны. Основным стимулом является рост экономики государства, улучшение условий жизни населения, функционирование промышленности, заводов и фабрик.

За последние годы в энергетической отрасли произошли большие перемены. Государство уделило этому сектору особое внимание и, учитывая возможности страны по производству электроэнергии, ввело "режим чрезвычайной ситуации" в энергетике, чтобы включить Кыргызстан в список стран, которые не импортируют, а экспортируют электроэнергию.

Успешно реконструированы Ат-Башинская ГЭС и два гидроагрегата Токтогульской ГЭС, началась реконструкция Уч-Коргонской ГЭС. При этом срок службы ГЭС продлен до 35-40 лет, увеличилась их мощность. Ведутся подготовительные работы по строительству ГЭС "Камбар-Ата-1" как исторического проекта среди крупных гидроэлектростанций. Даст Бог, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию ряд новых малых гидроэлектростанций.

Кроме того, в целях реализации проектов в области увеличения генерации созданы условия для привлечения инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии. Ряд таких крупных проектов дополняют Чаткальский, Кокомеренский, Сары-Джазский каскады ГЭС и малые ГЭСы, солнечные и ветряные электростанции.

По сравнению с другими годами в этом году энергетическая отрасль более оснащена специальной техникой и оборудованием, прилагаются большие усилия для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения. Все это можно расценить как плод неустанного труда энергетиков.

Хочу также поблагодарить ветеранов энергетики, оставивших нам электростанции мощностью 3500 МВт. В свое время ветераны энергетики посвятили свою жизнь развитию этой отрасли, заботе о людях. Благодаря их дальновидности, знаниям и богатому опыту сегодня наша страна не лишена лучших специалистов.

Я очень надеюсь, что в ближайшие три года мы построим современные электростанции с новыми технологиями, увеличим мощность и избавимся от энергетической зависимости. Я верю, что все это станет возможным благодаря профессиональным, честным, волевым, энергичным людям, которые заботятся о народе, днем и ночью, несмотря на жару и холод!

Уважаемые работники энергетического сектора и уважаемые ветераны!

Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть ваши труды окупятся и будут оценены народом!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434278
Теги:
Садыр Жапаров, энергетика, поздравление
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  