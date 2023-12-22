Садыр Жапаров поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 декабря, поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика.
Текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые энергетики и ветераны энергетической отрасли!
От всей души поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником!
Энергетика – одна из ведущих отраслей, способствующих развитию страны. Основным стимулом является рост экономики государства, улучшение условий жизни населения, функционирование промышленности, заводов и фабрик.
За последние годы в энергетической отрасли произошли большие перемены. Государство уделило этому сектору особое внимание и, учитывая возможности страны по производству электроэнергии, ввело "режим чрезвычайной ситуации" в энергетике, чтобы включить Кыргызстан в список стран, которые не импортируют, а экспортируют электроэнергию.
Успешно реконструированы Ат-Башинская ГЭС и два гидроагрегата Токтогульской ГЭС, началась реконструкция Уч-Коргонской ГЭС. При этом срок службы ГЭС продлен до 35-40 лет, увеличилась их мощность. Ведутся подготовительные работы по строительству ГЭС "Камбар-Ата-1" как исторического проекта среди крупных гидроэлектростанций. Даст Бог, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию ряд новых малых гидроэлектростанций.
Кроме того, в целях реализации проектов в области увеличения генерации созданы условия для привлечения инвестиций на развитие возобновляемых источников энергии. Ряд таких крупных проектов дополняют Чаткальский, Кокомеренский, Сары-Джазский каскады ГЭС и малые ГЭСы, солнечные и ветряные электростанции.
По сравнению с другими годами в этом году энергетическая отрасль более оснащена специальной техникой и оборудованием, прилагаются большие усилия для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения. Все это можно расценить как плод неустанного труда энергетиков.
Хочу также поблагодарить ветеранов энергетики, оставивших нам электростанции мощностью 3500 МВт. В свое время ветераны энергетики посвятили свою жизнь развитию этой отрасли, заботе о людях. Благодаря их дальновидности, знаниям и богатому опыту сегодня наша страна не лишена лучших специалистов.
Я очень надеюсь, что в ближайшие три года мы построим современные электростанции с новыми технологиями, увеличим мощность и избавимся от энергетической зависимости. Я верю, что все это станет возможным благодаря профессиональным, честным, волевым, энергичным людям, которые заботятся о народе, днем и ночью, несмотря на жару и холод!
Уважаемые работники энергетического сектора и уважаемые ветераны!
Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть ваши труды окупятся и будут оценены народом!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям.