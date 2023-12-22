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Акылбек Жапаров передал 47 автомашин судебному департаменту

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков приняли участие в церемонии передачи 47 автомашин для Судебного департамента при Верховном суде КР. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что объем средств, выделяемых судебной системе, за 2 года вырос почти в 3 раза. Если в 2020 году бюджет составлял 1,2 млрд сомов, то в 2023 году - 3,5 млрд сомов.

"В том числе впервые закуплены автомобили для судебных исполнителей. Подчеркну – эти машины мы закупили за счет государственного бюджета на 92,1 млн сомов. От имени Президента, Кабинета Министров поздравляю с приобретением новой техники. Судебная система - это отдельная ветвь власти, которая обязана обеспечивать надежную защиту конституционных прав и свобод граждан. Выделение государством денежных средств судебной системе для обеспечения независимости судебной власти в Кыргызстане растет из года в год. Внедряются современные технологии при проведении судебных заседаний, которые способствуют повышению прозрачности и доступности правосудия, в рамках цифровизации внедрена система аудио-видеозаписи и ведения протокола судебных заседаний. В 157 залах судов установлены специальные аппараты, повышен размер заработной платы", - сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/434280
Теги:
Акылбек Жапаров, автомобили
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