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С 25 по 30 декабря пройдут розыгрыши лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба с 25 по 30 декабря 2023 года проведет второй этап стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в период с 25 по 29 декабря в лотерее будут разыграны 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson.

Розыгрыши будут транслироваться ежедневно с 13:00 в прямом эфире на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.

А 30 декабря будут определены обладатели суперпризов: 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевок за рубеж.

Трансляция прямого эфира начнется в 15:00 на телеканалах НТРК и Ала-Тоо 24, а также на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.


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URL: https://www.vb.kg/434285
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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