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В Бишкеке двое подростков помогли потерявшемуся мальчику с аутизмом

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- Назгуль Абдыразакова
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Два подростка в Бишкеке проявили героизм, помогая потерявшемуся 10-летнему мальчику с аутизмом.

Алина Батова, мать ребенка, поделилась с изданием vb.kg, что ее сын Аман замерз и плакал. Двое парней - Дмитрий и Даврон, не оставили мальчика в беде: они выяснили, где он живет, предоставили свою шапку и куртку, а затем проводили его домой.

Родители выразили глубокую благодарность за заботу и добросердечие парней и выразили мнение, что они заслуживают признания со стороны властных структур за свой поступок.


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URL: https://www.vb.kg/434286
Теги:
герой, Бишкек, пропал ребенок, ЛОВЗ
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