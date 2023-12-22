В Бишкеке двое подростков помогли потерявшемуся мальчику с аутизмом

Два подростка в Бишкеке проявили героизм, помогая потерявшемуся 10-летнему мальчику с аутизмом.

Алина Батова, мать ребенка, поделилась с изданием vb.kg, что ее сын Аман замерз и плакал. Двое парней - Дмитрий и Даврон, не оставили мальчика в беде: они выяснили, где он живет, предоставили свою шапку и куртку, а затем проводили его домой.

Родители выразили глубокую благодарность за заботу и добросердечие парней и выразили мнение, что они заслуживают признания со стороны властных структур за свой поступок.