ГКНБ: "Смотрящий" за Токмоком задержан за вымогательство

Задержан активный член ОПГ покойного К.Асанбека, неоднократно осужденный и состоящий на учете как "Смотрящий за г.Токмок" – К.Э.Дж. по факту вымогательства денежных средств в размере 5 тыс. долларов у частного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что К.Э.Дж. путем физического давления и угрозы здоровью на постоянной основе вымогал деньги (т.е. отметка) у бизнесмена в сфере автотехобслуживания.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий К.Э.Дж. был задержан с поличным при получении 1 тыс. долларов и водворен в ИВС ОВД г.Каракол.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно - следственные мероприятия.

ГКНБ призывает граждан и предпринимателей обращаться в ГКНБ о идентичных фактах вымогательства со стороны К.Э.Дж.