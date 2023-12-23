Садыр Жапаров - тот же флаг. Только живой

Как и флаг, президент - тоже символ государства. И тоже имеет право меняться… Нет, не так. Флаг имеет право меняться, как президент. Значит, настало время.

Сколько президентов видел Кыргызстан с момента обретения независимости? Много. Сколько флагов как символов государства сменилось с тех пор? Нет, флаг не менялся с самого начала. С самого определения Кыргызстана как суверенной страны, с того самого момента, когда кыргызстанцы решили, что наилучшими символами молодого независимого государства станут золотые тундук юрты и солнце на алом фоне.

Почему фон красный? Потому что это цвет флага Манаса Великодушного. Почему тундук юрты? Потому что это символ отчизны, братства и единства. Почему солнце с сорока лучами? Потому что сорок племён кыргызского народа объединились под одним тундуком. Золотистый цвет, в свою очередь, символизирует стабильность и богатство.

Каждый вновь избранный президент свободной страны, по идее, мог изменить и национальную символику. Мог в корне поменять и флаг, и герб, и гимн – согласно поговорке, что новая метла метёт по-новому. Никто за государственную символику не брался. Почему? Не доходили руки? Или просто временщики понимали, что ничего нового они предложить народу не могут, пост президента занимают до поры до времени (лишь бы пересидеть)… В таком случае – зачем заморачиваться с геральдикой?

Садыр Жапаров пришёл не на время. И дело не в том, что он из личных амбиций намертво вцепился в президентское кресло. Дело в том, что он, пожалуй, единственный, кто настроен коренным образом изменить ситуацию внутри и вокруг Кыргызстана. Он действует методом проб и ошибок, где-то с наскока добиваясь серьёзных результатов, где-то закладывая фундамент под будущее. Где-то промахиваясь – чтобы в следующий раз учесть прошлые ошибки и подойти к решению проблемы с другой стороны.

Жапаров начал своё правление с прямо-таки революционных преобразований. Ключевое слово здесь – ПРЯМО. Открыто и без обиняков он взял всю власть (читай – ответственность за всё) в свои руки. Без всяких реверансов объявил беспощадную войну криминалитету и всем сросшимся с криминалом структурам. Определённо и однозначно заявил, что ему не по пути с так называемой оппозицией – и не потому, что боится конкуренции, а потому что кыргызская оппозиция в какой-то момент пошла против своего народа.

Не отсюда ли стремление выпрямить лучи солнца на флаге Кыргызстана?

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений: Кыргызстан больше не колеблется вместе с волнистыми ответвлениями от солнечного диска. Для Кыргызстана всё предельно просто и ясно, дорогу он видит, она прямая и ровная, и она обязательно приведёт народ к устойчивому процветанию.

Жапаров, опять же, со свойственной ему прямотой, признал, что новый дизайн флага – его идея. Что он за неё в ответе – во всех смыслах. То есть готов к моральным и материальным издержкам. Но он, как глава государства и такой же его символ, как флаг, именно так, а не иначе, видит атрибут государственной геральдики.

Президент, в отличие от некоторые чиновников, прямо и открыто высказал свою позицию. Должен ли он был оправдываться и тысячу раз объясняться, из чего он исходил, предлагая именно такой, обновлённый вариант решения геральдической проблемы? Не должен! Его дело – предложить, а дело его приближённых – организовать массовой обсуждение и пресловутую информационную кампанию (вот это у нас в Кыргызстане – самое слабое место).

При наличии обширных информационно-просветительских мероприятий, при чётко обозначенной позиции по "флаговому" вопросу каждого чиновника многих недоразумений можно было бы избежать.

Ожидал или нет Садыр Жапаров такого эффекта, однако продемонстрировал всему миру глубинный патриотизм кыргызского народа. Мало кто из нас до недавнего времени задумывался, что собой представляет кыргызский флаг, что он обозначает и как выглядит в международном пространстве. Парадокс, но благодаря действующему президенту на флаг обратили пристальное внимание даже весьма далёкие от политики граждане. Впервые задумались, что к чему – и есть ли необходимость что-то подправить.

По сути, ничего принципиально нового президент не предложил. Он не перекрасил флаг Кыргызстана в зелёный мусульманский цвет, не добавил в качестве символов полумесяц или ещё какую-то новую атрибутику. Он выступил лишь за лёгкую смену дизайна. Красный цвет – символ мужества и стойкости кыргызского народа – остался красным. Золотистый цвет, обозначающий стабильность и богатство, тоже никуда не делся. Только солнечные лучи намекают на твёрдые, нерушимые и прямые устремления кыргызстанцев. Да тундук юрты теперь не "горит", поджариваясь на солнце. Он теперь от солнца отдельно.

Флаг, по сути, остаётся прежним. Вряд ли патриотам из народа есть нужда переживать, что нас без нас лишили главной государственной реликвии. А "патриотам" от оппозиции переживать и вовсе не стоит: для них "флаговый" вопрос – всего лишь очередная попытка дискредитировать власть и разжечь в стране внеочередные массовые беспорядки. И эта попытка снова не удалась.