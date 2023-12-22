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В Бишкеке отметили иранский праздник Шабе Ялда

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- Назгуль Абдыразакова
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Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике провели мероприятие, посвященное древнему иранскому празднику Шабе Ялда, также известному как Шабе Челле.

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, иранской диаспоры, преподаватели и студенты местных университетов, а также любители персидской культуры.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари поделился с изданием vb.kg особенностями этого праздника:

Иранцы издревле празднуют эту ночь, собираясь вместе. Согласно астрономическим исследованиям, эта ночь считается самой длинной, хотя она длиннее всего на одну минуту по сравнению с предыдущими и последующими ночами. С этой ночи начинается увеличение дня, свет побеждает тьму, и тьма начинает отступать. Это символ победы света над тьмой. Согласно астрономическим исследованиям, ночь названа "Челе" что переводится как "40". С этой ночи начинается период самых длинных морозов, продолжающихся 40 дней до 10-го Бахмана иранского календаря, примерно до 30 января григорианского календаря. Этот период, известный как "Чилле", имеет особое значение для иранцев, - сообщил посол.

В рамках праздника гостей порадовала концертная программа. Девушки в ярких национальных нарядах предлагали гостям гадание по Хафизу. Участников праздника угощали фруктами и одним из популярных уличных блюд Ирана - аш-э реште.


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URL: https://www.vb.kg/434291
Теги:
Иран, праздник, Кыргызстан
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