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Кабмин обсудил эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости корью в КР

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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов провёл совещание по обсуждению эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как отметили представители Министерства здравоохранения, в Кыргызской Республике в текущем году зарегистрировано 6228 подозрительных лиц на корь и краснуху, 5894 случая классифицированы как корь.

Охват профилактическими прививками против кори, паротита и краснухи за 10 месяцев 2023 года по республике первой дозой вакцины составил 76%, второй дозой 76,5%.

Эдиль Байсалов отметил важность усиления работы Министерства здравоохранения и местных органов власти по вакцинации и иммунопрофилактике.

"Каждый ребёнок находится под защитой государства. Охрана здоровья ребёнка является самой важной функцией государства, как и обеспечение его образованием. Это вопрос национальной безопасности. Необходимо усилить работу по вакцинации детей от серьёзных заболеваний, в том числе усилить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации. Кабинет Министров направит необходимые финансовые средства на закуп вакцин", - сказал он.

По итогам совещания Министерству здравоохранения поручено усилить проведение профилактических и противо-эпидемиологических мероприятий по борьбе с корью с поддержанием уровня охвата профилактическими прививками не менее 95 %, на постоянной основе проводить работу по повышению доверия населения к иммунизации.

Министерству образования и науки поручено провести социальную мобилизацию населения о важной роли вакцинации среди родителей и детей.

Государственной комиссии по делам религий, Духовному управлению мусульман Кыргызской Республики поручено оказывать содействие Министерству здравоохранения в организации и проведении мероприятий по иммунизации населения среди мусульманского сообщества и других религиозных конфессий Кыргызстана.

Министерству финансов поручено рассмотреть вопрос выделения в 2024 году дополнительных финансовых средств Министерству здравоохранения для проведения мероприятий по иммунизации населения.


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URL: https://www.vb.kg/434292
Теги:
корь, Кыргызстан, кабмин
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