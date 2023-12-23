14 нарушителей в ходе рейда "Тонировка" оштрафованы на 280 тыс. сомов

За 2 дня по рейду "Тонировка" выявлено 14 автомашин с незаконными тонированными стёклами, где были оштрафованы на сумму 280 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, с 20 по 31 декабря по всей стране Отдел технического надзора ГУОБДД проводит профилактическое рейдовое мероприятие под названием "Тонировка". Данный рейд проходит в целях выявления и привлечения к ответственности водителей транспортных средств с тонировкой лобовых или боковых стёкол и оконных штор, а также за использование другого оборудования без соответствующих разрешений.

Главное управление безопасности дорожного движения призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.