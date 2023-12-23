Погода
$ 88.87 - 89.60
€ 97.42 - 98.42

14 нарушителей в ходе рейда "Тонировка" оштрафованы на 280 тыс. сомов

257  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За 2 дня по рейду "Тонировка" выявлено 14 автомашин с незаконными тонированными стёклами, где были оштрафованы на сумму 280 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, с 20 по 31 декабря по всей стране Отдел технического надзора ГУОБДД проводит профилактическое рейдовое мероприятие под названием "Тонировка". Данный рейд проходит в целях выявления и привлечения к ответственности водителей транспортных средств с тонировкой лобовых или боковых стёкол и оконных штор, а также за использование другого оборудования без соответствующих разрешений.

Главное управление безопасности дорожного движения призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434294
Теги:
рейд, тонировка, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  