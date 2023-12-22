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Садыр Жапаров подписал закон о новом флаге Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят в целях совершенствования одного из главных государственных символов Кыргызской Республики - флага страны.

Принятым Законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на прямые.

Также принятым Законом предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением Государственного флага Кыргызской Республики действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением Государственного флага Кыргызской Республики действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.


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URL: https://www.vb.kg/434298
Теги:
Садыр Жапаров, флаг, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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