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Неделя несколько противоречива. Гороскоп с 25 по 31 декабря

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Подходит к своему завершению 2023 год и ярким событием последней недели уходящего года станет Полнолуние, которое состоится в среду, 27 декабря. Неделя несколько противоречива. Располагает к завершению начатых ранее дел, совершению покупок. Возможны долгожданные финансовые поступления. Но, с другой стороны повышается риск обманов, интриг. Будьте внимательны при работе с документами и на дорогах, а на корпоративах не увлекайтесь алкоголем, особенно 27 декабря. Учтите что важные сообщения могли не получить, а потому напомните о них. Покупки удачны. Подходит к своему завершению 2023 год и ярким событием последней недели уходящего года станет Полнолуние, которое состоится в среду, 27 декабря. Неделя несколько противоречива. Располагает к завершению начатых ранее дел, совершению покупок. Возможны долгожданные финансовые поступления. Но, с другой стороны повышается риск обманов, интриг. Будьте внимательны при работе с документами и на дорогах, а на корпоративах не увлекайтесь алкоголем, особенно 27 декабря. Учтите что важные сообщения могли не получить, а потому напомните о них. Покупки удачны. Постарайтесь многое сделать в эти дни, поскольку 31 декабря более хлопотный и его лучше освободить от суетливых дел, дабы не перессориться. А новогодняя ночь интересна и позитивна. Загадывайте желания и пусть они исполнятся в наступающем 2024 году!

Овен – последняя неделя уходящего года позволит вам исправить ошибки и достичь в карьере того, чего уже и не ожидали.  Удастся получить деньги, поправив тем самым финансовое положение и сделать покупки, о которых совершенно забыли. В общем к Новому году вы успеете всё купить и всё приготовить. При отправке новогодних поздравлений постарайтесь не перепутать адресата. Досадная ошибка может оставить значимого для вас человека без поздравления.

Телец – новогоднее настроение возникнет с самого начала и всё это благодаря бесконечному потоку поздравлений, встреч и вечеринок. У вас появится уникальная возможность объясниться в любви и начать следующий год в гармонии. Не исключены и незапланированные поездки. Всё может решиться в последний момент, а потому долго не раздумывайте. Расходы держите под контролем. Сами того не заметив вы можете сильно растратиться в канун Нового года.

Близнецы – предстоит в авральном темпе завершать дела, отчёты, подволя итоги года. Начало недели практически в общении с руководством, что в итоге положительно отразится и на карьере, и на финансовом положении. Отдыхать не придётся и во второй половине недели, только в этот раз предстоит заниматься домашними делами, покупками. Несмотря на загруженность, вы сумеете организовать праздник, и встретить его с домочадцами и близкими людьми в уютной обстановке.

Рак – положитесь на советы и предложения людей из вашего окружения. Прежние договорённости и планы будут стремительно меняться, но в лучшую сторону. Отказавшись от одних условий сотрудничества, вы получите более подходящие варианты. Сценарии новогодних корпоративов и новогодней ночи также претерпят существенные изменения и в этом случае вам стоит довериться происходящему, дабы не разрушить новогоднюю сказку.

Лев – у вас ещё будет время для развлечений после новогодней ночи. А последнюю неделю уходящего года посвятите всецело делам и работе. Благодаря расторопности и прозорливости вы обеспечите себя доходами на 2024 год, и на этой неделе получите незапланированную прибыль. Покупки подарков и необходимых вещей для дома будут успешными, но на развлечения пока лучше не спускать деньги, дабы потом не сожалеть. В новогоднюю ночь ожидайте приятных сюрпризов.

Дева – найдутся любители сплетен о вас, но не тратьте на них своё драгоценное время, которое в предновогоднее время на вес золота. У вас предстоят деловые и дружеские встречи, участие в различных собраниях и новогодних корпоративах. В этом калейдоскопе приятных и важных встреч, нет смысла портить себе настроение досужими сплетнями. Всецело посвятив себя общению, вы создадите хороший задел на 2024 год. Возможны судьбоносные поездки.

Весы – сделайте над собой усилие усердно потрудиться в эту предновогоднюю неделю.  Увлёкшись праздными разговорами, перепиской и новогодними поздравлениями, вы потеряете шансы пополнить казну, а долгое общение начнёт раздражать, что может привести к конфликтам. Отложите все второстепенные поездки, разговоры и сделайте всё, чтобы под занавес года получить деньги, и на будущий год обеспечить себя источниками доходов.

Скорпион – в погоне за лёгкими деньгами, расклад может оказаться не в вашу пользу. А потому не спешите тратить деньги. Больше общайтесь. Сейчас время обсуждения планов и вас могут взять в важные проекты. Полученные предложения лучше принять. Вы приятно проведёте время. Новогодняя атмосфера наполнит вас позитивными эмоциями, которые подвигнут на романтичные приключения, а также признания в чувствах.

Стрелец – начавшийся спор с домочадцами сложно будет остановить, но он может растянуться на всю неделю, периодически перерастая в конфликт, что сильно отвлекать и важных  дел и портить настроение. От ранних гостей, да ещё и любящих выпить до новогодней ночи лучше отказаться. Занявшись работой, которой существенно прибавится, вы положите в кошелёк незапланированные доходы и сможете сделать достойные покупки к празднику и подарки. Можно совершать и сделки с недвижимостью.

Козерог – будьте внимательнее к тому что говорите и пишите. Исправление ошибок может занять уйму времени, а в некоторых случаях их вообще будет сложно исправить. Осторожность не помешает и на дорогах .Предновогодняя неделя будет богата на встречи, важные деловые разговоры, задушевные беседы с любимым человеком. Вы сможете прийти к соглашению по важным вопросам, а проявив инициативу в амурных отношениях, встретить 2024 год в гармонии с любимым человеком.

Водолей – финансовое положение продолжит укрепляться, но идеи и предложения друзья и различных знакомых окажутся некстати. Послав их, вы тот час спустите все деньги непонятно на что. Продолжая начатую работу, принимая предложения руководства, вы продолжите пополнять казну, заодно и делая хороших задел на 2024 год в виде стабильных источников доходов. Покупки будут удачными, да тех пор пока вы не послушаете знакомых.

Рыбы – решив финансовые вопросы, не теряйте время в ожидании встречи с руководством или влиятельными людьми. После длительного ожидания, вы получите ни к чему не обязывающие обещания. Потратьте это время на встречи с друзьями, деловыми партнёрами и свидания. Ваша жизнь наполнится новогодними впечатлениями, а вы договоритесь о совместных проектах, а также устроите личную жизнь. Незапланированная  поездка на новый год поможет исполнить мечту.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/434302
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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