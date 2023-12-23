Президент Кыргызстана открыл обновленный КПП на границе с Китаем

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область открыл обновленный КПП "Торугарт-2" на кыргызско-китайской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

КПП "Торугарт-1" был построен в 1993 году, а "Торугарт-2" - в 2010-2018 годах при поддержке Китая. В настоящее время проведена реконструкция административного здания комплекса "Торугарт-2", с устройством шести полос движения, установкой крытых, утепленных ангаров, где одновременно может проводиться таможенный контроль в отношении шести транспортных средств. Кроме того, для облагораживания и эффективного использования территории пункта пропуска, дальнейшего устройства дополнительных стояночных мест, оптимизации схемы движения транспортных средств в пределах территории пункта пропуска сносятся ветхие и не функциональные сооружения и здания. Что, безусловно, повлияет на увеличение пропускной способности КПП. Также проведена реконструкция общежития для пограничников.

Ознакомившись с деятельностью КПП, президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что улучшенная инфраструктура должна полностью соответствовать необходимым стандартам, важно создать наиболее благоприятные условия для транспортных средств, пересекающих границу.

Кроме того, Садыр Жапаров предложил с весны следующего года увеличить количество рабочих часов по схеме 24/7.

Напомним, на кыргызско-китайском участке государственной границы расположены два КПП - "Торугарт" и "Иркештам".