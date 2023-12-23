Бакыт Бакетаев предложил свой вариант флага с прямыми и волнистыми лучами

Политолог Бакыт Бакетаев предложил свой вариант государственного флага, который вызвал определенные обсуждения среди пользователей интернета. В частности, он предложил сделать на флаге половину лучей солнца прямыми, половину - волнистыми. В разговоре с корреспондентом vb.kg политолог пояснил суть своего предложения.

"Я предложил вариант флага, в котором волнистые лучи солнца чередуются с прямыми, так как свет - это не только волна, но и поток фотонов. Это придумано не мной, ещё в середине 20 века французский учёный Луи Де Бройль доказал корпускулярно-волновой дуализм.

Я бы хотел обратить внимание лириков, что реальная жизнь, по Артистотелю, регулируется не только лирикой, но и физикой.

Теперь перейдем к философии, Садыр Жапаров - пятый президент и он строит Пятую республику. Сочетание волнистых и прямых лучей послужило бы символом исторической преемственности", - сказал Бакыт Бакетаев.

Напомним, ранее президент Кыргызстана утвердил новый вариант государственного флага. Принятым Законом изменена форма лучей солнца на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на прямые.