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Число погибших при землетрясении в Китае достигло 144 человек

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- Нина Ничипорова
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Число погибших в результате землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 144 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23.59 (18.59 мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу. По обновленной информации, в результате землетрясения в провинции Ганьсу погибли 113 человек, в провинции Цинхай - 31 человек, еще три человека числятся пропавшими без вести, около 500 - пострадало.

Председатель КНР Си Цзиньпин сразу же после случившегося призвал приложить максимум усилий для поиска и спасения пострадавших от землетрясения в провинции Ганьсу, а также для их эвакуации и размещения, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, потребовал от местных властей всемерно развертывать поисково-спасательные работы и своевременно оказывать медицинскую помощь пострадавшим, чтобы свести к минимуму жертвы, а также внимательно следить за сейсмической обстановкой и изменениями погоды, чтобы предотвратить вторичные негативные последствия.

Он также настоятельно призвал к скорейшей организации переброски материальных ресурсов для оказания помощи пострадавшим, неотложному проведению ремонта таких поврежденных объектов инфраструктуры, как объекты электроснабжения, связи, водоснабжения, транспорта и отопления.

Госсовет КНР после указания Си Цзиньпина срочно направил рабочую группу в пострадавшие районы для руководства работами по оказанию чрезвычайной помощи. Премьер Госсовета КНР Ли Цян также дал указания, призвав приложить все усилия для спасения оказавшихся в ловушке людей и оказания медицинской помощи раненым, чтобы свести к минимуму жертвы. Власти провинций Ганьсу и Цинхай организовали поисково-спасательные операции и экстренно доставили в пострадавшие районы палатки, складные кровати, ватные одеяла и другие материальные средства.

Работы по ликвидации последствий землетрясения проводятся организованно.

В поисково-спасательной операции и в работах по ликвидации последствий землетрясения задействованы Народно-освободительная армия Китая и Народная вооруженная полиция Китая, которые незамедлительно отправили спасательные отряды в район бедствия.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в уездной больнице.

Министерство финансов и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов) для оказания помощи при стихийных бедствиях.

Новые партии экстренной помощи постоянно направляются в пострадавшие от землетрясения провинции Ганьсу и Цинхай. По данным МЧС Китая, около 135,5 тысячи предметов первой необходимости, включая тканевые палатки, раскладные кровати, одеяла и обогреватели, были отправлены в указанные провинции для удовлетворения основных потребностей людей, пострадавших от удара стихии.

Многие предприятия также передали людям в районах бедствия продукты и предметы первой необходимости, в том числе более 150 тонн свежих овощей, 11,3 тысячи упаковок с продуктами быстрого приготовления, 11 тысяч упаковок хлеба и 143 тысячи грелок.

По мнению ученых, это внутриплитовое землетрясение, оно произошло вдали от границ тектонических плит, в пределах Тибетского нагорья, которое тектонически активно, и землетрясения для всего региона обычны. С 1900 года в пределах этого нагорья произошло 23 землетрясения магнитудой 5,5 и более. Самым крупным из них стало землетрясение 1927 года магнитудой 7,7. Тогда погибло около 40 тысяч человек.

Хотя бедствие 18 декабря не относится к категории сильнейших, оно причинило значительный ущерб населённым пунктам. Сильные разрушения зданий вызваны высокой интенсивностью колебаний земной поверхности, поскольку очаг был неглубоким – на глубине десяти километров.

Сообщается, что жители соседних провинций, центральноазиатских стран, в частности Казахстана, ощутили слабые толчки, которые не вызвали разрушений. Сейсмическое воздействие на соседние территории быстро ослабевало по мере удаления от эпицентра.


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URL: https://www.vb.kg/434306
Теги:
землетрясение, Китай, погибшие, армия, медицина, врачи
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