Акылбек Жапаров выразил соболезнования родным и близким Ольги Дзюбенко

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров навестил и выразил соболезнования родным и близким Ольги Дзюбенко, скоропостижно скончавшейся накануне, в результате болезни. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава Кабмина подчеркнул человеческие и профессиональные качества Ольги Дзюбенко и добавил, что это большая утрата для всего журналистского сообщества.

Кроме этого, Акылбек Жапаров передал сыну погибшей финансовые средства в размере 100 тысячи сомов, которые были выделены из Резервного фонда председателя кабинета министров.

Отметим, что 21 декабря на 69 году жизни скончалась корреспондент Международного информационного агентства "Reuters" Дзюбенко Ольга Ивановна.

Ольга Дзюбенко проработала в сфере журналистики больше 40 лет, всегда отличалась профессионализмом, патриотизмом и внесла значительный вклад в развитие отечественной журналистики.

Служба информационной политики администрации президента приносит соболезнования родным и близким Ольги Дзюбенко.