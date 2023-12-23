Топографы согласовали 11,88 км кыргызско-таджикской госграницы

Топографические рабочие группы согласовали 11,88 км кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью в период с 17 по 23 декабря 2023 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.