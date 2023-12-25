С начала войны в секторе Газа погибли более 100 журналистов

Число журналистов, погибших в секторе Газа с начала войны Израиля и палестинского движения "Хамас", достигло 101, сообщило управление по работе со средствами массовой информации в Газе. В начале декабря Комитет защиты журналистов (CPJ) называл цифру 63.

Согласно сообщению управления, которое приводит ТАСС, 101-й жертвой боевых действий в секторе Газа стал корреспондент одного из палестинских изданий Ахмед аль-Мадхун. Он погиб несколько часов назад в результате обстрела района, расположенного в северной части анклава.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября после нападения боевиков на израильские территории. Сообщалось, что в результате боевых действий погибли 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения. Минздрав Газы, подконтрольный "Хамасу", утверждает, что жертвами войны стали 19 тыс. человек.

Источник: kommersant