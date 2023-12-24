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Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России

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Эстрадного певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России за участие в скандальной вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Zakon.kz.

С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Общественник обратился в Минкульт России с просьбой лишить Киркорова звания народного артиста за то, что он появился в откровенном наряде на мероприятии Ивлеевой. Глава ФПБК обвинил участников вечеринки в пропаганде ЛГБТ, пишет Lenta.ru.

Ранее Бородин уже обращался в Генпрокуратуру из-за вечеринки Ивлеевой. Его возмутило украшение телеведущей за 23 миллиона рублей, которое было частью ее образа на мероприятии. В ведомство он обратился с просьбой проверить блогершу на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну России в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время.


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URL: https://www.vb.kg/434314
Теги:
Россия, артисты эстрады
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