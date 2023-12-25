В Кашку-Су открыли новую горнолыжную базу "Кашкулак"

В местности Кашка-Суу Аламудунского района Чуйской области состоялось торжественное открытие новой горнолыжной базы "Кашкулак". В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента КР в Чуйской области Канат Джумагазиев, советник президента КР Жаныбек Кубандыков, уважаемые аксакалы района, представители Департамента туризма Минэкономики и Фонда поддержки развития туризма в КР.

Советник главы государства Жаныбек Кубандыков подчеркнул, что благодаря своему горному ландшафту Кыргызстан имеет уникальную возможность развивать туризм круглогодично, привлекая туристов на все сезоны. Он выразил благодарность учредителям горнолыжной базы "Кашкулак" за внутренние инвестиции и руководству области за оперативное решение вопросов с документами и оказание поддержки предпринимателям. Кубандыков также выразил признательность полномочному представителю Президента в Чуйской области Канату Джумагазиеву за активные усилия в сфере развития экономики региона.

В своем выступлении Канат Джумагазиев отметил, что Чуйская область имеет уникальную возможность предлагать разнообразные виды туризма как летом, так и зимой. Он сообщил, что с целью реализации Указа Президента №566 "О поддержке развития туризма в КР" был создан Совет по развитию туризма Чуйской области, разработана стратегия развития на 2023-2026 годы и системная программа развития туристической отрасли региона. Полпред подчеркнул, что Чуйская область уже развивается как многофункциональный туристический центр, охватывающий различные виды отдыха, такие как горнолыжный, этнотуризм, экотуризм и многие другие. Планируется привлечение более 1 миллиона туристов ежегодно к 2026 году, сообщил он.

Учредитель горнолыжной базы "Кашкулак" Сергей Якиманский выразил особую благодарность Президенту КР Садыру Жапарову за поддержку горнолыжного спорта и отметил роль его полномочного представителя в Чуйской области Каната Джумагазиева в предоставлении земельного участка под расширение горнолыжной базы. Он сообщил о планах внедрения новых инфраструктурных проектов, включая фуникулерную канатную дорогу протяженностью 2,6 км и открытие детской канатной дороги со школой по обучению горнолыжному спорту. Общие вложения в инфраструктуру оцениваются в около 5 млн долларов, сообщил он. Также Якиманский объявил о крупном проекте под названием "Тихая бухта" с инвестициями до 160 млн долларов от российских инвесторов.

Справка: Горнолыжная база "Каш-Кулак" арендует 105 гектаров пастбищных угодий. На территории расположена одна кабельная линия длиной 950 метров, обеспечивающая надежным электричеством подъемники на горнолыжных трассах. В распоряжении посетителей две горнолыжные трассы: первая протяженностью 1600 метров на западной стороне и вторая - 1550 метров на восточной стороне. Возможность обслуживания до 2000 человек в час подчеркивает высокую пропускную способность базы. Также предоставляется возможность круглосуточного катания благодаря ночному освещению и генераторам снега.