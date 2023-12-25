На розыгрышах лотереи Налоговой службы участвуют более 18 млн ID-номеров

Сегодня, 25 декабря, стартовали розыгрыши стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", которые продлятся до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с 25 по 29 декабря в розыгрышах участвуют более 409 тысяч человек с 18 млн 173 тыс. 997 ID-номерами.

Участники лотереи через приложение "Салык чек" отсканировали кассовые чеки на сумму 18,7 млрд сомов.

С 25 по 29 декабря будут разыграны 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен Dyson. Розыгрыши будут транслироваться ежедневно в прямом эфире на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube. Начало в 13.00.

30 декабря будут определены обладатели суперпризов: 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевок за рубеж. Трансляция прямого эфира начнется в 15:00 на каналах НТРК и Ала-Тоо24, а также на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.